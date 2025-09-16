Πέθανε στα 52 του ο Tomas Lindberg, τραγουδιστής των At The Gates 

Θρήνος στην metal κοινότητα από τον χαμό του Tomas “Tompa” Lindberg, τραγουδιστή των θρυλικών At The Gates, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 52 ετών.

Το heavy σχήμα ανακοίνωσε τον θάνατο του δηλώνοντας «ο Tomas πέθανε σήμερα το πρωί μετά από επιπλοκές που σχετίζονταν με την αντικαρκινική θεραπεία του. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες η ζωή του δεν μπόρεσε να σωθεί. Tomas ήσουν μια έμπνευση για όλους μας. Ένας πραγματικός φίλος, με συμπόνοια και ενσυναίσθηση. Θα σε θυμόμαστε πάντα για την γενναιοδωρία σου και το δημιουργικό σου πνεύμα. Θα μας λείψεις και θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας».

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Αύγουστο οι At The Gates είχαν ανακοινώσει πως ο Lindberg έπασχε από αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου στο στόμα. Το συγκρότημα είχε ενημερώσει πως ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και μήνες ακτινοθεραπείας, ενώ λάμβανε και χημειοθεραπεία.

Ο ίδιος, μάλιστα, παρά τη μεγάλη του μάχη ηχογράφησε τα φωνητικά για τον επικείμενο δίσκο του συγκροτήματος, με τους At The Gates να αποφασίζουν να τον κυκλοφορήσουν.

Μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες στην death metal σκηνή, ο Tomas Lindberg συμμετείχε και σε άλλες μπάντες όπως οι Disfear, The Great Deceiver, και Lock Up.

Οι σαρωτικοί At The Gates αναδείχθηκαν ως ένα από τα κορυφαία σχήματα του χώρου στη δεκαετία του 1990, όμως στη συνέχεια διαλύθηκαν για να επαναδραστηριοποιηθούν το 2007,