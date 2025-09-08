Πέθανε ο Ρικ Ντέιβις, τραγουδιστής και συνιδρυτής των Supertramp

Μια ακόμα απώλεια μετράει ο κόσμος της παγκόσμιας μουσικής, με τον χαμό του Ρικ Ντέιβις στα 81 του. Ο Ντέιβις ήταν συνιδρυτής, τραγουδιστής και στιχουργός των Supertramp και δημιουργός των «Bloody Well Right» και «Goodbye Stranger».

Ο Βρετανός πέθανε το περασμένο Σάββατο (06/09) στο σπίτι του στο Λονγκ Άιλαντ «ύστερα από μακρά ασθένεια», όπως γνωστοποίησε το συγκρότημα σε δήλωσή του χθες, Κυριακή.

Ο Ντέιβις είχε διαγνωστεί το 2015 με πολλαπλό μυέλωμα – έναν καρκίνο του μυελού των οστών που προσβάλλει τα λευκά αιμοσφαίρια. Η διάγνωση και η ανάγκη για «επιθετική θεραπεία» ανάγκασαν τους Supertramp να ακυρώσουν την προγραμματισμένη ευρωπαϊκή περιοδεία εκείνης της χρονιάς.

«Με μεγάλη θλίψη το Supertramp Partnership ανακοινώνει τον θάνατο του ιδρυτή των Supertramp, Ρικ Ντέιβις, ύστερα από μακρά ασθένεια», σημειώνεται η ανακοίνωση της μπάντας.

«Είχαμε το προνόμιο να τον γνωρίσουμε και να παίξουμε μαζί του για περισσότερα από 50 χρόνια. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στη σύζυγό του και μάνατζερ του συγκροτήματος, Σου Ντέιβις», τόνισαν τα μέλη.

Ο Ρικ Ντέιβις ίδρυσε τους Supertramp το 1969 μαζί με τον κιθαρίστα Ρίτσαρντ Πάλμερ, τον ντράμερ Ρόμπερτ Μίλαρ και τον τραγουδιστή-μπασίστα Ρότζερ Χόντγκσον. «Ήταν η φωνή και ο πιανίστας πίσω από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Supertramp, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ροκ μουσικής», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στο Facebook.

Οι Supertramp είχαν γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με το άλμπουμ «Breakfast in America», το οποίο κέρδισε δύο βραβεία Grammy. Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1988, έπειτα από μια τελευταία παγκόσμια περιοδεία, πριν σχηματισθεί και πάλι στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

«Η μουσική και η κληρονομιά του Ρικ συνεχίζουν να εμπνέουν πολλούς ανθρώπους και μαρτυρούν το γεγονός ότι τα μεγάλα τραγούδια δεν πεθαίνουν ποτέ, διαρκούν», τονίζει το συγκρότημα στην ανακοίνωσή του.