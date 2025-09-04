Αθήνα, 31°C
Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου, 2025
Συναυλία του ΛΕΞ στο ΟΑΚΑ

Sold out η συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ώρες

Τεράστιο ενδιαφέρον για τον γνωστό ράπερ.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ
efsyn.gr

Πανζουρλισμός επικράτησε για ακόμη μια συναυλία του ΛΕΞ, καθώς εντός ολίγων ωρών τα εισιτήρια για την επικείμενη εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη έγιναν...καπνός.

Ο γνωστός ράπερ ετοιμάζεται για ακόμη μια ιστορική παράσταση, μετά τις δύο διαδοχικές συναυλίες που πραγματοποίησε τον περασμένο Ιούνιο στο ΟΑΚΑ, λόγω της μεγάλης ζήτησης του κοινού.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Καυταντζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, επικράτησε πανικός στην πλατφόρμα αγοράς εισιτηρίων με την ουρά αναμονής να ξεπερνά τα 39.000 άτομα.

«Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25 είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ» ήταν η λιτή ανακοίνωση της εταιρείας που διοργανώνει τη συναυλία. Δεν ήταν λίγοι οι χρήστες που σχολίασαν πως περίμεναν μέχρι και οκτώ ώρες για να πάρουν εισιτήριο και δεν τα κατάφεραν.

→ Μπορείτε να ακούσετε το podcast της Εφημερίδας των Συντακτών, που φιλοξένησε στο στούντιό της την συνομιλία του ΛΕΞ με τον καθηγητή κοινωνιολογίας Νίκο Παναγιωτόπουλο, εδώ.

