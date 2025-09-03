Χαμός: Οι Radiohead μόλις ανακοίνωσαν μίνι περιοδεία

Μια πολύ μεγάλη έκπληξη επιφύλαξαν στο μουσικόφιλο κοινό οι τεράστιοι Readiohead, καθώς η βρετανική μπάντα ανακοίνωσε μια σειρά από συναυλίες στην Ευρώπη για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Οι Radiohead μια από τις σημαντικότερες και πιο πρωτοπόρες μπάντες των τελευταίων 30 ετών, επιστρέφουν στις συναυλίες μετά από επτά χρόνια.

Οι ημερομηνίες:

4, 5, 7, 8 Νοεμβρίου- Movistar Arena, Μαδρίτη, Ισπανία

14, 15, 17, 18 Νοεμβρίου - Unipol Arena, Μπολόνια, Ιταλία

21, 22, 24, 25 Νοεμβρίου - The O2, Λονδίνο, Βρετανία

1, 2, 4, 5 Δεκεμβρίου - Royal Arena, Κοπεγχάγη, Δανία

8, 9, 11, 12 Δεκεμβρίου - Uber Arena, Βερολίνο, Γερμανία.

Όπως ανακοινώθηκε τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα μόνο από την επίσημη ιστοσελίδα των Radiohead, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή. Οι εγγραφές ξεκινούν την Παρασκευή και ολοκληρώνονται την Κυριακή.

Το μήνυμα του ντράμερ Philip Selway αναφέρει: Πέρυσι βρεθήκαμε για πρόβες έτσι για την πλάκα. Μετά από μια παύση επτά ετών νιώσαμε πολύ ωραία να παίζουμε τα τραγούδια ξανά και να επανασυνδεθούμε με μια μουσική ταυτότητα που είναι ριζωμένη βαθιά μέσα μας. Επίσης μας έκανε να θέλουμε να παίξουμε κάποια σόου μαζί οπότε ελπίζουμε να τα καταφέρετε να έρθετε σε μια από τις ημερομηνίες. Προς το παρόν θα είναι μόνο αυτά, αλλά ποιος ξέρει που θα μας βγάλει όλο αυτό.