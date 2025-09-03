Η θριαμβευτική επιστροφή των Messa στην Ελλάδα

Οι Messa, οι Ιταλοί doomsters που έχουν ενθουσιάσει κοινό και μουσικό τύπο παγκοσμίως με το μοναδικό "scarlet
doom" στυλ τους, επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά τις άκρως επιτυχημένες συναυλίες τους το 2023, για δύο εμφανίσεις που αναμένονται -και πάλι- καθηλωτικές!
Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα εμφανιστούν στο Gazarte Ground Stage στην Αθήνα, πλαισιωμένοι από τους Empty Frame και τους Tortuga, ενώ το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου θα βρεθούν στη σκηνή του Eightball Club στη Θεσσαλονίκη μόνο μαζί με τους Tortuga.
Στην πορεία τους, που ξεκίνησε το 2014, οι Messa κατάφεραν να αφήσουν ένα ιδιαίτερο στίγμα στη διεθνή σκηνή του
doom metal, παντρεύοντας βαριά riffs με μεσογειακές και ανατολίτικες αναφορές, τζαζ σφηνάκια, blues αισθητική
και φυσικά την ακαταμάχητη φωνή της υπερταλαντούχας Sara Bianchin. Από το ντεμπούτο τους Belfry (2016), έως το πολυεπίπεδο Feast for Water (2018) και το καθηλωτικό Close (2022), κάθε τους άλμπουμ αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο σε μια διαρκή και ανήσυχη καλλιτεχνική αναζήτηση. Το πιο πρόσφατο έργο τους, The Spin (2024, Metal Blade Records), αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη δημιουργική τους τόλμη, φλερτάροντας με '80s gothic αναφορές, synth-based ενορχηστρώσεις και κινηματογραφικές στιγμές.
Με εμφανίσεις σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ παγκοσμίως, όπως τα Hellfest, Roadburn και Desertfest, οι
Messa έχουν καθιερωθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές δυνάμεις του σύγχρονου ακραίου ήχου. Στα live τους, το
doom συναντά το μυστικιστικό, οι παραδοσιακοί ήχοι συναντούν την εκρηκτική metal ενέργεια, και όλα δένουν σε μια
τελετουργική εμπειρία που σπάνια συναντά κανείς, δωσμένη από μια χαρισματική μπάντα που ξέρει πολύ καλά τι
κάνει!
Οι συναυλίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σηματοδοτούν την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Messa, μιας
μπάντας που δεν αρκείται ποτέ στο τετριμένο και το προφανές, αλλά κάθε φορά επιλέγει να πειραματίζεται και να
μας ταξιδεύει σε νέα, αχαρτογράφητα ηχοτοπία.
INFO
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 | Gazarte Ground Stage – Αθήνα
Special guests: Tortuga (PL) + Empty Frame (GR)
Hard copy εισιτήρια διαθέσιμα στο Metal Era (Εμμ. Μπενάκη 22, Αθήνα)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 | Eightball Club – Θεσσαλονίκη
Special guest: Tortuga (PL)
Hard copy εισιτήρια διαθέσιμα στο Nephilim Metal Store (Πατρ. Ιωακείμ 17, Θεσσαλονίκη)
Τα εισιτήρια κοστίζουν 25€ (προπώληση) και 30€ (ταμείο).
