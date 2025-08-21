Νεκρός στα 51 του ο πρώην κιθαρίστας των Mastodon, Brent Hinds

Σε σοκ η metal κοινότητα με την ανακοίνωση του θανάτου του Brent Hinds, εκ των ιδρυτικών μελών και κιθαρίστα μέχρι πριν από λίγους μήνες των θρυλικών Mastodon.

Ο Brent Hinds, όπως ανακοινώθηκε, σκοτώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε τροχαίο δυστύχημα στην Ατλάντα. με τη μοτοσικλέτα του.

«Είμαστε σε κατάσταση βαριάς θλίψης και πένθους» έγραψαν οι Mastodon στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμπληρώνουν «Είμαστε καταρρακωμένοι, σοκαρισμένοι και ακόμη προσπαθούμε να επεξεργαστούμε την απώλεια αυτής της δημιουργικής δύναμης, με την οποία μοιραστήκαμε τόσους θριάμβους, ορόσημα και τη σύνθεση μουσικής που άγγιξε τις καρδιές πολλών. Η αγάπη μας πηγαίνει στην οικογένεια του Brent, τους φίλους και τους φανς. Παρακαλούμε να σεβαστείτε όλοι την ιδιωτικότητα όλων μας αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Οι Mastodon, τους οποίους θαυμάσαμε και πριν λίγες εβδομάδες στο Release Athens, είχαν ανακοινώσει τον περασμένο Μάρτιο ότι σταματά η συνεργασία τους με τον Brent Hinds.