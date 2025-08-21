Νεκρός στα 51 του ο πρώην κιθαρίστας των Mastodon, Brent Hinds

Σε σοκ η metal κοινότητα με την ανακοίνωση του θανάτου του Brent Hinds, εκ των ιδρυτικών μελών και κιθαρίστα μέχρι πριν από λίγους μήνες των θρυλικών Mastodon.
Ο Brent Hinds, όπως ανακοινώθηκε, σκοτώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε τροχαίο δυστύχημα στην Ατλάντα. με τη μοτοσικλέτα του.
«Είμαστε σε κατάσταση βαριάς θλίψης και πένθους» έγραψαν οι Mastodon στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμπληρώνουν «Είμαστε καταρρακωμένοι, σοκαρισμένοι και ακόμη προσπαθούμε να επεξεργαστούμε την απώλεια αυτής της δημιουργικής δύναμης, με την οποία μοιραστήκαμε τόσους θριάμβους, ορόσημα και τη σύνθεση μουσικής που άγγιξε τις καρδιές πολλών. Η αγάπη μας πηγαίνει στην οικογένεια του Brent, τους φίλους και τους φανς. Παρακαλούμε να σεβαστείτε όλοι την ιδιωτικότητα όλων μας αυτές τις δύσκολες στιγμές».
Οι Mastodon, τους οποίους θαυμάσαμε και πριν λίγες εβδομάδες στο Release Athens, είχαν ανακοινώσει τον περασμένο Μάρτιο ότι σταματά η συνεργασία τους με τον Brent Hinds.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας