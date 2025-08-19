Απαγόρευσαν το Ziria Festival στο βουνό - Πού θα γίνει το φεστιβάλ

Σοβαρό πλήγμα για το σημαντικό μουσικό φεστιβάλ που διοργανώνεται στα τέλη Αυγούστου στο χιονοδρομικό κέντρο της Ζήρειας στη Κορινθία.

Παρά το γεγονός ότι η διοργάνωση πραγματοποιείται σε χώρο που δεν υπάρχουν δέντρα και παρά τα πρωτοφανή μέτρα πρόληψης και προστασίας που είχε αναλάβει ο σύλλογος που «στήνει» το φεστιβάλ, η εγκύκλιος της Πολιτικής Προστασίας που απαγορεύει κάθε δραστηριότητα εντός δασών και αλσών παραμένει σε ισχύ με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διεξαγωγή του.

Η απόφαση αυτή, που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, δημιουργεί νέα δεδομένα για το «φεστιβάλ που μας ανέβασε στο βουνό», έναν θεσμό που τρέχει εδώ και πολλά χρόνια και αποτέλεσε μια ξεχωριστή συνάντηση μουσικής, φυσιολατρείας και περιβαλλοντικών και οικολογικών δράσεων.

Το Ziria Festival, ωστόσο, αντιδρά με τον τρόπο που ξέρει και δηλώνει ξεκάθαρα ότι η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί, αλλά μεταφέρεται στο Ξυλόκαστρο. Οι ανακοινώσεις αναφέρουν πως είναι, πλέον, αναγκαία και η στήριξη του κόσμου, καθώς το Ziria Festival είναι εντελώς δωρεάν και, πλέον, ο σύλλογος έχει υποστεί σημαντικό οικονομικό και ηθικό πλήγμα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 30 Αυγούστου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ξυλοκάστρου, ενώ θα υπάρχει και χώρος για κατασκήνωση.

Το νέο line up

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Stage 1 18:15

SAVINA

ΣΗΜΑΔΙ

0-100 ΣΕΙΡΕΝΕ + Dj PITSOUNI

JAUL + Dj UNWOUND

FUNDRACAR

NIGHTSTALKER

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Stage 1 18:15

VLASTUR

GEMMA

THRAX PUNKS

ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

SERAFIM TSOTSONIS feat ANGELIKI TSOTSONI

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Stage 1 18:15

TONY BLUEBRID

Π.Ι.Ε.Β. x Viktoras (+Guests)

AEON

K. BHTA

Smag På Dig Selv (DK)

«Αντικαταστήστε τα μπουφάν με μαγιό!» και στηρίξτε το συγκεκριμένο φεστιβάλ που έχει δώσει βήμα σε τόσα πολλά σχήματα, έχει προσφέρει πολλά στον τόπο και τη μουσική σκηνή της χώρας και αποτελεί έναν θεσμό για το καλοκαίρι μας.

Facebook Event

Η ανακοίνωση του φεστιβάλ με τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς πριν την απαγόρευση