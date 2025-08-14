Γιώργος Μαζωνάκης: Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός

Τη δική του απάντηση για τον εγκλεισμό του σε δημόσιο ίδρυμα με εντολή εισαγγελέα έδωσε ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Μέσω δήλωσης του πληρεξούσιου δικηγόρου του επισημαίνει ότι «με έκλεισαν στο Δρομοκαΐτειο εν αγνοία μου, με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί» και κάνει λόγο για «μεθοδευμένη προσπάθεια φυσικής εξόντωσης».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέδεσε το περιστατικό με επικείμενη νομική μάχη με συγγενικά του πρόσωπα και υπογραμμίζει «σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και βαθμού υποβάλλουν αίτημα στον εισαγγελέα, ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρίζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εντολέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενήσε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν, αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, επειδή η μεθόδευση και κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του 15Αύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί.

Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός.