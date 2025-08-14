Αθήνα, 27°C
Πέμπτη, 14 Αυγούστου, 2025
Megadeth
Megadeth

Οι θρυλικοί Megadeth βάζουν τίτλους τέλους με νέο δίσκο και αποχαιρετιστήρια περιοδεία

Τέλος εποχής για τον Dave Mustaine και τη μπάντα του με ένα εντυπωσιακό βίντεο.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ
efsyn.gr

Με ένα heavy βίντεο και ένα μήνυμα που οι οπαδοί τους σίγουρα δεν ήθελαν να ακούσουν, οι ιστορικοί Megadeth ανακοινώσαν ότι βάζουν τέλος στην πολλών δεκαετιών καριέρα τους.

Το συγκρότημα του Dave Mustaine, που απολαύσαμε ξανά στην Ελλάδα το 2024 και το Release Athens, ανακοίνωσε ότι έρχεται σταματά την ένδοξη πορεία του.

Οι Megadeth, που μαζί με τους Metallica, Slayer και Anthrax αποτελούν τους Big Four του thrash metal, θα κυκλοφορήσουν έναν τελευταίο δίσκο στις αρχές του 2026, ενώ ανακοίνωσαν και μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία.

Ο ίδιος ο ιδρυτής και ηγέτης του συγκροτήματος ανέφερε σε σχετική του δήλωση ότι ήρθε η ώρα να τελειώσει την καριέρα του με τους δικούς του όρους. «Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχω αποκτήσει εκατομμύρια fans, και το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της απόφασης είναι το να πω αντίο σε αυτούς» υπογράμμισε.

