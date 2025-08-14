Κυκλοφόρησε ένα επικό live album από τους Radiohead

Οι Radiohead κυκλοφορούν το Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 – ένα νέο live άλμπουμ που έδωσε στο συγκρότημα την ευκαιρία να επανεκτιμήσει τη σχέση του με τον έκτο δίσκο του, Hail To The Thief. Το συγκρότημα μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο του There, There από το live τους στο Μπουένος Άιρες, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ.

Το Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 είναι ήδη διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή ενώ στις 31 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει σε και φυσική μορφή. Το άλμπουμ περιλαμβάνει εκτελέσεις από συναυλίες των Radiohead στο Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Μπουένος Άιρες και το Δουβλίνο, την περίοδο 2003 έως 2009. Η μίξη έγινε από τον Ben Baptie και το mastering από τον Matt Colton.

Μιλώντας για το νέο live άλμπουμ, ο Thom Yorke δήλωσε: «Καθώς σκεφτόμουν πώς να δημιουργήσω ενορχηστρώσεις για την θεατρική παραγωγή Hamlet/Hail To The Thief, ζήτησα να ακούσω κάποιες ζωντανές ηχογραφήσεις από το αρχείο με αυτά τα κομμάτια. Σοκαρίστηκα από την ενέργεια με την οποία παίζαμε. Με το ζόρι μας αναγνώρισα, και αυτό με βοήθησε να βρω τον δρόμο μου. Αποφασίσαμε να μιξάρουμε και να κυκλοφορήσουμε αυτές τις ζωντανές ηχογραφήσεις (θα ήταν τρέλα να τις κρατήσουμε μόνο για εμάς). Ήταν μια πολύ καθαρτική διαδικασία. Ελπίζουμε να τις απολαύσετε».

Ακούστε το ΕΔΩ

Κυκλοφορεί από την XL Recordings με την υποστήριξη της The Hubsters