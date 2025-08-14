Κυκλοφόρησε ένα επικό live album από τους Radiohead

Οι Radiohead κυκλοφορούν το Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 – ένα νέο live άλμπουμ που έδωσε στο συγκρότημα την ευκαιρία να επανεκτιμήσει τη σχέση του με τον έκτο δίσκο του, Hail To The Thief. Το συγκρότημα μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο του There, There από το live τους στο Μπουένος Άιρες, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ.
Το Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 είναι ήδη διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή ενώ στις 31 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει σε και φυσική μορφή. Το άλμπουμ περιλαμβάνει εκτελέσεις από συναυλίες των Radiohead στο Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Μπουένος Άιρες και το Δουβλίνο, την περίοδο 2003 έως 2009. Η μίξη έγινε από τον Ben Baptie και το mastering από τον Matt Colton.
Μιλώντας για το νέο live άλμπουμ, ο Thom Yorke δήλωσε: «Καθώς σκεφτόμουν πώς να δημιουργήσω ενορχηστρώσεις για την θεατρική παραγωγή Hamlet/Hail To The Thief, ζήτησα να ακούσω κάποιες ζωντανές ηχογραφήσεις από το αρχείο με αυτά τα κομμάτια. Σοκαρίστηκα από την ενέργεια με την οποία παίζαμε. Με το ζόρι μας αναγνώρισα, και αυτό με βοήθησε να βρω τον δρόμο μου. Αποφασίσαμε να μιξάρουμε και να κυκλοφορήσουμε αυτές τις ζωντανές ηχογραφήσεις (θα ήταν τρέλα να τις κρατήσουμε μόνο για εμάς). Ήταν μια πολύ καθαρτική διαδικασία. Ελπίζουμε να τις απολαύσετε».
Ακούστε το ΕΔΩ
Κυκλοφορεί από την XL Recordings με την υποστήριξη της The Hubsters
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας