Πέμπτη, 14 Αυγούστου, 2025
Bιογραφική ταινία για τη θρυλική Σινέντ Ο' Κόνορ

Το σενάριο θα δώσει έμφαση και στο πώς το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τις προσπάθειες να αναδείξει τα εγκλήματα της Καθολικής Εκκλησίας και του ιρλανδικού κράτους
ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ
efsyn.gr

Μια ταινία αφιερωμένη στην πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια Σινέντ Ο' Κόνορ (Sinéad O'Connor), η οποία έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 56 ετών, βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety.

Το φιλόδοξο πρότζεκτ, θα αναλάβει η ιρλανδική εταιρεία παραγωγής ie:entertainment, η οποία ήταν εκτελεστική παραγωγός του βραβευμένου ντοκιμαντέρ για τη θρυλική τραγουδίστρια του «Nothing Compares», μαζί με τις επίσης ιρλανδικές Nine Daughters και See-Saw Films. Οι δύο τελευταίες εταιρίες παραγωγής έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν για την ταινία «Ammonite».

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Τζόζεφιν Ντέκερ (Josephine Decker), γνωστή από τo φιλμ «Shirley», σε σενάριο της Ιρλανδής Στέισι Γκρεγκ (Stacey Gregg).

Η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία θα εμβαθύνει όχι μόνο στο μουσικό ταλέντο της Ο' Κόνορ, αλλά και στον ακτιβισμό που καθόρισε την πορεία της. Θα εστιάσει στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, αποκαλύπτοντας πώς μια νεαρή γυναίκα από το Δουβλίνο κατάφερε να κατακτήσει την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Πέραν, όμως, της φήμης που απέκτησε μέσω της μουσικής της, το σενάριο θα δώσει έμφαση και στο πώς το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τις προσπάθειές της να αναδείξει τα εγκλήματα της Καθολικής Εκκλησίας και του ιρλανδικού κράτους.

Την παραγωγή υπογράφουν η Φόντχλα Κρόνιν Ο'Ράιλι (Fodhla Cronin O'Reilly) ιδρύτρια της Nine Daughters, το βραβευμένο με Όσκαρ δίδυμο Ίαν Κάνινγκ (Iain Canning) και Εμίλ Σέρμαν (Emile Sherman) για λογαριασμό της See-Saw και ο Νιλ Χόρντια (Neil Chordia).

Ο Τιμ Κλαρκ (Tim Clark) θα είναι ο εκτελεστικός παραγωγός για λογαριασμό της ie:entertainment. Η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της ταινίας προέρχεται από το BBC Film.

Η Σινέντ Ο' Κόνορ βρέθηκε νεκρή στις 26 Ιουλίου του 2023 στο σπίτι της στο Λονδίνο λίγους μήνες μετά τον θάνατο του 17χρονου γιου της.

Την ημέρα της κηδείας της, σχεδόν 3.000 άνθρωποι την αποχαιρέτησαν στην γενέτειρα της, την Ιρλανδία.

