Αυλαία για τους θρυλικούς Who μετά από 60 χρόνια

Έπειτα από έξι δεκαετίες το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα The Who ανακοίνωσε την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική.

Η περιοδεία, με τίτλο «The Song Is Over», θα ξεκινήσει στις 16 Αυγούστου από το Amerant Bank Arena στο Sunrise της Φλόριντα και θα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Τορόντο το Βανκούβερ και το Σιάτλ, πριν ρίξει αυλαία στο Λας Βέγκας στις 28 Σεπτεμβρίου.

Περιγράφεται ως μια «γλυκόπικρη τελευταία περιοδεία στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ως ένα πραγματικά μεγαλειώδες φινάλε της λαμπρής τους καριέρας».

Σε ανακοίνωσή του, ο Roger Daltrey τόνισε ότι η κατάκτηση των αμερικανικών τσαρτ ήταν πάντα «το όνειρο κάθε μουσικού». Αναφέρθηκε στην πρώτη τους επιτυχία στην Αμερική με το τραγούδι «I Can See for Miles» και στην διαχρονική υποστήριξη του αμερικανικού κοινού, σύμφωνα με τον Guardian.

«Η θέρμη του αμερικανικού κοινού όλα αυτά τα χρόνια ήταν πηγή έμπνευσης για μένα και αντανακλά το αίσθημα που θυμάμαι να νιώθω, ακούγοντας τις πρώτες ροκ ηχογραφήσεις που έφταναν από το ραδιόφωνο» είπε ο Daltrey .

«Για μένα, η Αμερική ήταν πάντα σπουδαία. Οι πολιτισμικές διαφορές είχαν τεράστιο αντίκτυπο σε μένα, αυτή ήταν η γη των δυνατοτήτων. Δεν είναι εύκολο να τελειώσει αυτό το μεγάλο μέρος της ζωής μου που ήταν οι περιοδείες με τους «Who». Σας ευχαριστώ που ήσασταν εκεί για εμάς και ανυπομονώ να σας δω για τελευταία φορά» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο Pete Townshend ο οποίος κλείνει τα 80 του χρόνια στις 19 Μαΐου, πρόσθεσε ότι αυτή είναι μια «συγκινητική στιγμή» για το συγκρότημα.

«Ο Roger κι εγώ είμαστε σε καλή κατάσταση, παρά την ηλικία μας, πρόθυμοι να στηρίξουμε αυτό το όμορφο αντίο σε όλους τους πιστούς μας θαυμαστές, και ελπίζουμε και σε νέους που μπορεί να θελήσουν να δουν τι έχασαν τα τελευταία 57 χρόνια. Αυτή η περιοδεία θα είναι γεμάτη όμορφες αναμνήσεις, αγάπη και γέλιο», συμπλήρωσε.