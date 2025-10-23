Η Μονεμβασιά υποδέχεται το 2ο Malvasia Festival

Η Μονεμβασιά, το πέτρινο καράβι που ταξίδεψε τον οίνο Μαλβαζία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και την Ευρώπη, ετοιμάζεται να υποδεχτεί για δεύτερη φορά το Malvasia Festival Monemvasia, στις 24–26 Οκτωβρίου 2025.

Το φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του Κάστρου της Μονεμβασιάς την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, προσκαλώντας επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετάσχουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο, τη γεύση και τον πολιτισμό του πιο φημισμένου κρασιού της Ιστορίας. Με τίτλο «In vino veritas», το φεστιβάλ εμπνέεται από τη φράση «Εν οίνω η αλήθεια» και ξεδιπλώνεται μέσα στο Κάστρο της Μονεμβασιάς με τριήμερες εκδηλώσεις που μας προσκαλούν να βιώσουμε το τρίπτυχο «Μύηση – Μυσταγωγία – Μέθεξη»: οινογευσίες, συναυλίες κάτω από τα αστέρια, περιπάτους στα καλντερίμια, συζητήσεις και δράσεις που μετουσιώνουν τον περιώνυμο οίνο σε προσωπική εμπειρία και την τέχνη σε βίωμα.

Κορυφαίες προσωπικότητες και οινοποιοί από όλη τη Μεσόγειο στη Μονεμβασιά Οινοποιοί, sommeliers και wine experts από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία, τη Σλοβενία και την Ισπανία καταφθάνουν στη Μονεμβασιά, μεταφέροντας μαζί τους δυσεύρετες εκδοχές Μαλβαζία – κρασιά που σπάνια συναντά κανείς στην ελληνική αγορά.

Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου, το φεστιβάλ κορυφώνεται με δύο σπουδαίες δράσεις που δεν πρέπει να χάσει κανείς:

Το Masterclass «Malvasia of the World», με εισηγήτρια την Caroline Gilby MW (Master of Wine, Ηνωμένο Βασίλειο) - μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του παγκόσμιου οινικού χάρτη. Οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν 10 επιλεγμένους οίνους Μαλβαζία από πέντε χώρες, ανακαλύπτοντας τη διαδρομή, το άρωμα και τη δύναμη ενός κρασιού που ενώνει τόπους και εποχές.

Την 1η Έκθεση Μαλβαζία Οίνου, όπου 14 οινοποιεία από 8 περιοχές παραγωγής παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε κοινό και επαγγελματίες, συνοδευόμενα από παρεμβάσεις διεθνών wine experts όπως οι Beth Willard, Igor Luković, Cesar Soler, Μερόπη Παπαδοπούλου και Ivan Marić. Είσοδος στην Έκθεση: 10€ | Είσοδος στο Masterclass & την Έκθεση: 30€ Στις τιμές περιλαμβάνεται συλλεκτικό ποτήρι γευσιγνωσίας Riedel, ειδικά σχεδιασμένο για το Malvasia Festival Monemvasia.

Κρατήσεις μέσω www.more.com. Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Οινογνωσία, Ποίηση, Λόγος και Μουσική – τρεις νύχτες στο φως του κάστρου

Από τη μυσταγωγική συναυλία του Σάκη Παπαδημητρίου το βράδυ της Παρασκευής 24/10 στο Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής «Σπονδές Λόγου» της Αφροδίτης Λεολέη και το παγανιστικό ηχοτοπίο της Ουκρανοκύπριας Nama Dama το Σάββατο 25/10, από τη spoken word performance «Wine and Whispers» της Μαρίας Μπάκα ως το ρεσιτάλ κιθάρας του Θησέα Γούσα στην αυλή του Γιάννη Ρίτσου την Κυριακή 26/10, η μουσική και η ποίηση γίνονται μέρος της εμπειρίας του κρασιού.

Εκδηλώσεις λόγου μας γνωρίσουν τις συνεργαζόμενες περιοχές Μαλβαζία της Μεσογείου και θα ανοίξουν τη συζήτηση για την πολιτιστική κληρονομιά του Μαλβαζία. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με το κουαρτέτο του Σωκράτη Σινόπουλου, που θα γεμίσει την Πλατεία Παναγίας Χρυσαφίτισσας με τις μελωδίες του «Metamodal» σε μια βραδιά καθαρής μέθεξης.

Γιατί να μην το χάσετε

Το Malvasia Festival Monemvasia είναι κάτι περισσότερο από ένα οινικό γεγονός· είναι μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει τον οίνο με την ιστορία, τη μνήμη, την τέχνη και τον άνθρωπο. Αν αγαπάτε το κρασί, την αφήγηση και τη μουσική, αν αναζητάτε εκείνο το ταξίδι όπου οι αισθήσεις ενώνονται με την αλήθεια, η Μονεμβασιά σάς περιμένει.