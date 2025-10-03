Οι Empty Frame έγιναν 20 χρονών και το γιορτάζουν με ένα επικό live

Οι Empty Frame γίνονται 20 χρονών και ανεβαίνουν στη σκηνή του αγαπημένου τους αθηναϊκού venue, Death Disco, για μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη παλιούς και νέους φίλους.

Είκοσι χρόνια γεμάτα συγκινήσεις, προκλήσεις, προσωπικές περιπέτειες αλλά και συλλογικές επιτυχίες. Είκοσι δημιουργικά χρόνια γεμάτα μουσική.

Φωτογραφία: Νίκος Κατσαρός / Artwork: Λουίζα Καραγεωργίου

Γνωστοί για τον ιδιαίτερο ήχο τους που χαρακτηρίζεται από την ατμοσφαιρικότητα του και τα heavy ξεσπάσματα, οι Empty Frame έχουν ανέβει σχεδόν σε όλα τα stages της Αθήνας, έχουν εμφανιστεί σε αρκετές ελληνικές πόλεις και έχουν παίξει ως support act σε ονόματα όπως οι Woven Hand και ο Sivert Hoyem.

Στις 31 Οκτωβρίου γιορτάζουν τα είκοσι χρόνια τους τιμώντας όλη τη δισκογραφία τους, αλλά ετοιμάζοντας και μερικές εκπλήξεις.

Info

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Death Disco (Ωγύγου 16, Αθήνα)

Είσοδος: 10€

Πόρτες: 21:00

Ώρα έναρξης: 21:30

Empty Frame Bio

Οι Empty Frame είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και καλοκουρδισμένες μπάντες της ελληνικής αγγλόφωνης σκηνής, έχοντας προκαλέσει αίσθηση τόσο με τον πρωτοποριακό τους ήχο όσο και με τις εκρηκτικές live εμφανίσεις τους οι οποίες είναι πάντα σημείο αναφοράς.

Γεννήθηκαν τον Νοέμβρη του 2005 και στη μέχρι τώρα διαδρομή έχουν γράψει χιλιόμετρα σε πολλούς συναυλιακούς χώρους εντός κι εκτός Αθηνών, ενώ έχουν συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ.

Μετρούν αισίως έξι δισκογραφικές δουλειές (4 albums και 2 soundtracks), οι οποίες συγκεντρώνουν εξαιρετικές κριτικές από κοινό και μέσα.

Η κυκλοφορία του τέταρτου full length album τους “Underdogs”, τον Μάρτιο του 2024, σήμανε και την έναρξη μιας νέας εποχής με τα πιο κιθαριστικά, heavy/post στοιχεία να παίρνουν το «πάνω χέρι» στις συνθέσεις.

Δισκογραφία

Οι Empty Frame κατάφεραν να προκαλέσουν «θόρυβο» από το demo τους, «Τake Over The City» στις αρχές του 2007.

Η πρώτη επίσημη δισκογραφική δουλειά “They Think We Are Eskimos” κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2011 από τη Legend και έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό από κοινό και κριτικούς, ενώ εξαντλήθηκε σύντομα. Βρέθηκε, άλλωστε, σε αρκετές λίστες ως μία από τις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς.

Την άνοιξη του 2014 οι Empty Frame ξεκίνησαν ένα νέο μουσικό ταξίδι κυκλοφορώντας το πολυαναμενόμενο δεύτερο album τους “ The Blackbird Flies”. Για μια ακόμη φορά το άλμπουμ απέσπασε εξαιρετικές κριτικές αναδεικνύοντας τους EF ως μια από τις καλύτερες μπάντες στην ελληνική εναλλακτική σκηνή.

Τον Μάρτη του 2018 ήρθε η στιγμή για την τρίτη full length κυκλοφορία, πέμπτος συνολικά δίσκος, με τίτλο “Who Wants To Ride The Horse” από την biminorecs, που αποτέλεσε την κορύφωση μίας δημιουργικής μουσικής πορείας τεσσάρων ετών και περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον μοναδικό τους ήχο.

Άλλα projects

Εκτός από τη συμμετοχή σε αρκετά φεστιβάλ και τις συναυλίες σε διάφορους χώρους, οι EmptyFrame έχουν συνθέσει και ηχογραφήσει το soundtrack/original score για την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Ηρωίδες».

Τον Ιούνιο του 2015 παρουσίασαν ένα ακόμη φιλόδοξο σχέδιο. Τη μουσικοχορευτική παράσταση «Hands/Χέρια» σε συνεργασία με την ομάδα σύγχρονου χορού “Still Pilgrim Paradox” με πρωτότυπη μουσική από τους Empty Frame.

Όλες οι δισκογραφικές δουλειές των Empty Frame διατίθενται ηλεκτρονικά από τη σελίδα τους στο bandcamp και σε επιλεγμένα δισκοπωλεία της χώρας.