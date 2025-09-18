Οι Iron Maiden ξανά στην Ελλάδα και το ΟΑΚΑ το 2026

Ακόμη μια συναυλιακή βόμβα για τον Μάιο του 2026, καθώς οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα και την Αθήνα, στις 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ!

Η εμβληματική βρετανική μπάντα γιορτάζει 50 χρόνια καριέρας και φέρνει μαζί της ένα φαντασμαγορικό σόου.

Τα εισιτήρια βγαίνουν προς πώληση την βδομάδα που ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση από την High Priority Promotions