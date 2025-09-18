The Mammoth Awakens Again!



Το MammothFest επιστρέφει και πάλι στην Θεσσαλονίκη, φέρνοντας κοντά σας τα κορυφαιότερα ονόματα του σκληρού ήχου, από Ελλάδα και εξωτερικό!



Το φεστιβαλικό παιδί της Made of Stone Productions, έχοντας πραγματοποιήσει δύο επιτυχημένες διεξαγωγές στο θέατρο του Ακοντίσματος, αλλά και μία θρυλική multiple-stages edition, στον Πολυχώρο του Μύλου στην Θεσσαλονίκη, επανασυστήνεται σε νέο χώρο, με ακόμη πιο φρέσκο format και line-up, υποσχόμενο -όπως πάντα- αξέχαστες στιγμές για το rock και metal κοινό της βορείου Ελλάδας και όχι μόνο!



Σε ένα τριήμερο γεμάτο κορυφαίες live performances από όλο το φάσμα του heavy ήχου και πολλές εκπλήξεις on και off stage, το MammothFest συνεχίζει τον δρόμο του προς την ανάδειξή του ως το επόμενο μεγάλο rock / metal festival των Βαλκανίων.



Το MammothFest φέρνει το metal στον βορρά, το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου, στο Soul Open Air στην Θεσσαλονίκη και δεν θα λείψει κανένας!



Unleash the Beast in the North!

INFO

MammothFest 2025

3-5 Οκτωβρίου 2025 | Soul Open Air | Θεσσαλονίκη

Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω του ComeTogether.Live

Hard copy εισιτήρια θα βρείτε στο Metal Era (Εμμανουήλ 22, Αθήνα) και το Nephilim Store (Πατρ. Ιωακείμ 17, Θεσσαλονίκη)

Παρασκευή 3/10

Napalm Death (UK) | Holocaust (UK) | Varathron (GR) | Mephistofeles (AR) | Kvadrat (GR)

Σάββατο 4/10

Virgin Steele (US) | Rhapsody of Fire (IT) | The Night Eternal (DE) | Vigilhunter (GR) | Black Soul Horde (GR) | Leatherhead (GR)

Κυριακή 5/10

Tiamat (SE) | Riot City (CA) | Tribulation (SE) | The Temple (GR) | Five the Hierophant (UK) | Calyces (GR)