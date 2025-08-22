Το πρώτο Φ hill Sessions ολοκληρώνεται με πέντε σπουδαία live τον Σεπτέμβριο

Η πρώτη εμφάνιση του νέου φεστιβάλ της πόλης, του Φ hill Sessions, έχει ήδη στεφθεί με επιτυχία, όμως οι εκδηλώσεις δεν σταματούν, καθώς και τον Σεπτέμβριο το φεστιβάλ θα μας κρατήσει συντροφιά με τέσσερα σημαντικά live.

Με εξαιρετική οργάνωση, σπουδαίους καλλιτέχνες και «όπλο» το πολύ όμορφο σκηνικό του θεάτρου «Δόρα Στράτου» στον λόφο Φιλοπάππου, το Φ hill Sessions ήρθε για να μείνει.

Τι περιμένουμε τον Σεπτέμβριο;

Μάρθα Φριτζήλα the kubara project & Kalogeraki Bros στις 15 Σεπτεμβρίου

Στέφανος Θωμόπουλος, Γιάννης Αγγελάκας, Νίκος Γιούσεφ στις 16 Σεπτεμβρίου

Dhafer Youssef στις 17 Σεπτεμβρίου

Χειμερινοί Κολυμβητές στις 27 Σεπτεμβρίου

Λένα Πλάτωνος, Γιάννης Παλαμίδας, Σαβίνα Γιαννάτουστις 28 Σεπτεμβρίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου» - Πρόσβαση

Μάρθα Φριτζήλα the kubara project & Kalogeraki Bros

Η Μάρθα Φριντζήλα και το ολοκαίνουργιο Kubara Project ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου», τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, για να στήσουν μια ξεχωριστή μουσική γιορτή, παρέα με τα αγαπημένα τους Καλογεράκια όπου μαζί πέρασαν μια σεζόν στο Κύτταρο και συνεχίζουν τις ποιητικές παραστάσεις τους. Με αστείρευτο μπρίο, αυθεντικό κέφι, συναισθηματικά και κοινωνικά ερωτήματα, η χαρισματική αυτή παρέα προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και ρυθμούς, συγκίνηση και σκέψη όπως μόνο εκείνη ξέρει να δημιουργεί.

Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις κι αλλαγές προσωπικές αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, και με έναν ολοκαίνουργιο δίσκο στα σκαριά, θα κουρνιάσουμε σε χώρους που μπορούμε να αποκαλούμε σπίτι για να ζήσουμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η Τέχνη μπορεί να προσφέρει. Κι όπως λέει ο υπέροχος Γιώργος Χρονάς: «Καλώ της οπαδούς να ακολουθήσουν. Δεν μας φοβίζουνε τα κύματα, οι εθνικόφρονες είναι χαζοί, τα πούλμαν θα μείνουνε ακίνητα, την όχθη θα την περάσουμε πεζή.» Ελάτε να στήσουμε μαζί ένα ανάχωμα απέναντι στο ποτάμι της αδιαφορίας που πάει να μας καταπιεί.»

Το Kubara project, αφού δοκιμάστηκε είκοσι χρόνια σε συναυλίες και περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζεται στο κοινό με τον αυθορμητισμό και τη ζεστασιά που χαρακτήρισαν και την πρώτη τους εμφάνιση, με μία ερμηνεύτρια στην καλύτερή της στιγμή και δεξιοτέχνες μουσικούς που δένουν ακόμη περισσότερο μέσα από τους κυριολεκτικούς προσωπικούς δεσμούς τους: Προσωπικές ιστορίες μπερδεύονται με παγκόσμια βιώματα για την αγάπη, την φιλία, τη μοναξιά, τον έρωτα, τη σχέση με τη γη, την επίθεση στη φύση.

Στo soundtrack της μουσικής παράστασης της Μάρθας Φριντζήλα και των Kubara Project ακούγονται τραγούδια των σπουδαιότερων Ελλήνων και ξένων συνθετών των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας και του κόσμου.

Αντώνης Μαράτος – μπάσο

Βασίλης Μαντζούκης – τύμπανα, κιθάρα

Κώστας Νικολόπουλος – κιθάρες, φωνητικά

Βασίλης Παναγιωτόπουλος – πλήκτρα, τρομπόνι, φωνητικά

Νίκος Παπαϊωάννου – τσέλο, σάζι, μπάντζο

και οι

Μιχάλης Καλογεράκης - κιθάρα, φωνή, χορευτικά

Παντελής Καλογεράκης - φωνή, χορευτικά

Σχεδιασμός ήχου Γιάννης Παξεβάνης

Σχεδιασμός φωτισμού Περικλής Μαθιέλλης

Φωτογραφίες, βίντεο Παναγιώτης Ανδριανός

Κοστούμια, κατασκευές Baumstrasse Team

Info:

ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ the KUBARA PROJECT - & KALOGERAKI BROS - Φ hill Sessions

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.15

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 18€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 15€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 22€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online

Φυσικά Σημεία MORE

Στέφανος Θωμόπουλος, Γιάννης Αγγελάκας, Νίκος Γιούσεφ

Ο διεθνούς φήμης πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Γιούσεφ έρχονται στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, για να παρουσιάσουν την μουσικοεικαστική καντάτα «Κουκουβάγια» καθώς και έργα κλασικών και σύγχρονων συνθετών με τη δική τους ιδιαίτερη προσέγγιση.

Το πρόγραμμα της παράστασης θα ξεκινήσει με έργα των συνθετών Ludwig van Beethoven, Γιώργου Κουμεντάκη, Ισμήνης Μπέκ, Ιάννη Ξενάκη, Philip Glass και θα ολοκληρωθεί με το έργο «Κουκουβάγια».

Η «Κουκουβάγια» - πρωτότυπη ιδέα και ανάθεση του Kournos Music Festival στους συντελεστές - παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 2024 στον αρχαιολογικό χώρο Πολιόχνης στη Λήμνο. Ο Στέφανος Θωμόπουλος συνεργάστηκε με τον Γιάννη Αγγελάκα, ο οποίος ανέλαβε την αφήγηση, τον μουσικό σχεδιασμό και την επιμέλεια κειμένου και τον πρωτοπόρο σολίστ του μουσικού πριονιού Νίκο Γιούσεφ. Αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής δραματουργίας τα γλυπτά της εικαστικού Ναταλίας Μαντά.

Η συνεργασία αυτή ήταν η αφορμή για να συνεχίσουν τη δημιουργική τους σύμπραξη παρουσιάζοντας αυτή τη φορά μια μοναδική μουσική παράσταση προσαρμοσμένη ιδιαίτερα για το μυσταγωγικό Θέατρο «Δόρα Στράτου» στο Λόφο Φιλοπάππου.

Info:

Σ. Θωμόπουλος, Γ. Αγγελάκας, N.Γιούσεφ - Ο Μπετόβεν, το Πριόνι & η Κουκουβάγια - Φ hill Sessions

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.15

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 18€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 15€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 22€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online

Φυσικά Σημεία MORE

Dhafer Youssef

O Dhafer Youssef, o διεθνούς φήμης Τυνήσιος δεξιοτέχνης στο ούτι, τραγουδιστής και συνθέτης, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να εμφανιστεί στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, σε μια απόλυτα μυσταγωγική βραδιά.

Ο Dhafer Youssef θεωρείται από τους ηγέτες του σύγχρονου μουσικού κινήματος που συνδυάζει την Ανατολίτικη και τη Δυτική μουσική. Το παίξιμο του Youssef δεν είναι μόνο τεχνικά εντυπωσιακό αλλά και βαθιά συγκινησιακό. Μέσα από το ούτι του καταφέρνει να εκφράσει περίπλοκα συναισθήματα – από την μελαγχολία και την χαρά έως τον μυστικισμό και την ενόραση. Το όργανο γίνεται προέκταση του εαυτού του, μετατρέποντας κάθε του εμφάνιση σε μια προσωπική και άκρως καθηλωτική εμπειρία.

Ανάμεσα σε πολλούς σπουδαίους μουσικούς της τζαζ και της αραβικής παράδοσης, ο Youssef είναι ένας δάσκαλος του αυτοσχεδιασμού.

Επιπλέον, ο Youssef είναι δεξιοτέχνης της ρυθμικής πολυπλοκότητας καθώς διαθέτει βαθιά γνώση των περίπλοκων ρυθμικών σχημάτων της αραβικής μουσικής. Η ικανότητά του να τα ενσωματώνει και να τα συνδυάζει με τους ρυθμούς της τζαζ δημιουργεί μια δυναμική και συναρπαστική μουσική εμπειρία.

Εκτός από σπουδαίος ουτίστας, ο Youssef είναι γνωστός και για την εντυπωσιακή φωνητική του έκταση, η οποία καλύπτει τέσσερις οκτάβες. Η ικανότητά του να εναλλάσσει βαθιές, πλούσιες χαμηλές νότες με αιθέριες, υψηλές συχνότητες αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της φωνητικής του τεχνικής. Αυτή η ευρεία φωνητική γκάμα, σε συνδυασμό με τη μοναδική χροιά και την εκφραστική του ερμηνεία, αποτελεί βασικό στοιχείο του μουσικού του ύφους.

Στο τελευταίο του άλμπουμ, Street of Minarets (2023), συνεργάστηκε με θρύλους της τζαζ όπως ο Herbie Hancock και ο Marcus Miller. Αυτές οι συνεργασίες ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη φήμη του ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τζαζ και ευρύτερα της σύγχρονης μουσικής, συμβάλλοντας περαιτέρω στην εξέλιξη του ιδιαίτερου στυλ του που παντρεύει την πολυπλοκότητα της τζαζ με τις πλούσιες μελωδίες και ρυθμούς της αραβικής μουσικής.

Το έργο του Youssef χαρακτηρίζεται από σύνθετους ρυθμούς, βαθιά συναισθηματικότητα και μια αφοσίωση στη διαπολιτισμική μουσική εξερεύνηση, γεγονός που τον καθιστά κεντρική φιγούρα στη σύγχρονη παγκόσμια μουσική. Η ικανότητά του να καταρρίπτει μουσικά σύνορα και να δημιουργεί ατμόσφαιρες μοναδικής ομορφιάς μαγνητίζει όλο και περισσότερους μουσικόφιλους από διαφορετικά είδη και κουλτούρες. Οι πολύπλοκες μουσικές δομές, οι απρόβλεπτοι ρυθμοί και οι avant-garde ηχητικές υφές των προσωπικών του συνθέσεων τού χαρίζουν ένα ευρύ και ποικιλόμορφο κοινό.

Η σχέση του Dhafer Youssef με το ακροατήριό του χαρακτηρίζεται από μια βαθιά συναισθηματική, πνευματική και μουσική σύνδεση, μετατρέποντας κάθε συναυλία σε μια μοναδική, καθηλωτική εμπειρία. Η προσέγγισή του στη μουσική ως μέσο προσωπικής έκφρασης και πνευματικής αναζήτησης, σε συνδυασμό με την ικανότητά του να γοητεύει και να επικοινωνεί με το κοινό, δημιουργεί μια αυθεντική και σταθερή σχέση με τους ακροατές του.



Info:

Dhafer Youssef - Φ hill Sessions

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.15

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 38€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 35€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 42€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online

Φυσικά Σημεία MORE

Χειμερινοί Κολυμβητές

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές έρχονται και πάλι στο Θέατρο Δόρα Στράτου, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Φ hill Sessions. Και πώς θα μπορούσε αλλιώς! Η sold out συναυλία τους τον Ιούνιο σήμανε την έναρξη του φεστιβάλ με τον ιδανικότερο τρόπο και η όμορφη βραδιά έκλεισε με τον Αργύρη Μπακιρτζή να ανανεώνει το συναυλιακό τους ραντεβού για το Σεπτέμβριο ώστε να τους απολαύσουν και οι φίλοι που δεν χώρεσαν την πρώτη φορά.

Έτσι λοιπόν, 60 χρόνια απ’ τη συνάντηση των μελών του αρχικού πυρήνα των Χειμερινών Κολυμβητών, 45 απ’ την πρώτη τους συναυλία και 44 απ’ την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, το συγκρότημα θα βρεθεί και πάλι στη σκηνή του μαγικού θεάτρου «Δόρα Στράτου» στο λόφο του Φιλοπάππου. Ο Αργύρης Μπακιρτζής με τη μουσική του παρέα, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια από την συνολική δισκογραφία τους τεσσάρων δεκαετιών και άλλα ανέκδοτα!

Έχοντας τη μοναδική ικανότητα να μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε μια ζεστή, ουσιαστική εμπειρία, οι Χειμερινοί Κολυμβητές θα μας ταξιδέψουν στο σύμπαν των τραγουδιών και των ιστοριών τους που είναι γεμάτα από χιούμορ, μελωδίες συγκίνηση και ανθρωπιά.

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές διανύουν την πέμπτη δεκαετία της δράσης τους ως μουσικό συγκρότημα, καθώς ξεκίνησαν τις συναυλίες τους το 1979 και τη δισκογραφία τους το 1981. Βέβαια, ο κεντρικός τους πυρήνας είχε ξεκινήσει το 1965.

Θα εμφανιστούν με την εξής σύνθεση:

Aργύρης Μπακιρτζής: φωνή

Κώστας Βόμβολος: ακορντεόν

Παναγιώτης Μανουηλίδης (Panù): κιθάρα

Θοδωρής Ρέλλος: σαξόφωνο

Διονύσιος Ρούσσος: φωνή

Μιχάλης Σιγανίδης: κοντραμπάσσο

Κώστας Σιδέρης: τζουράς, φωνή

Εύη Μάζη: φλάουτο, φωνή

Μαζί τους, όπως συμβαίνει συχνά όταν εμφανίζονται στην Αθήνα, θα βρίσκεται επί σκηνής το πειραματικό φωνητικό σύνολο Chorus Vivendi.

Info:

Χειμερινοί Κολυμβητές - Φ hill Sessions

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 18€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 15€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 22€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online

Φυσικά Σημεία MORE

Λένα Πλάτωνος, Γιάννης Παλαμίδας, Σαβίνα Γιαννάτουστις

Η Λένα Πλάτωνος με τη συνοδεία των δύο αγαπημένων της ερμηνευτών, Σαβίνας Γιαννάτου & Γιάννη Παλαμίδα, και του επί χρόνια στενού συνεργάτη της, Stergios T., θα ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου», την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνοντας ιδανικά τον κύκλο των φετινών Φ Hill Sessions.

Όλοι μαζί, θα παρουσιάσουν τραγούδια από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική πορεία της Πλάτωνος. Τραγούδια μέσα από τους αγαπημένους δίσκους Σαμποτάζ, Καρυωτάκης: 13 τραγούδια, Γκάλοπ, Λεπιδόπτερα, Μάσκες Ήλιου, Το Σπάσιμο των Πάγων και Καβάφης: 13 τραγούδια ενώ δε θα λείψουν και νέες εκπλήξεις.

Το πρώτο άλμπουμ της Λένας Πλάτωνος, «Σαμποτάζ», κυκλοφόρησε το 1981 και σηματοδότησε τον ηλεκτρονικό ήχο στην Ελλάδα. Από τότε κυκλοφόρησε και συμμετείχε σε περισσότερα από 15 άλμπουμ, κυρίως ηλεκτρονικής μουσικής αλλά με τις κλασικές της επιρροές πάντα εμφανείς. Η συνεισφορά της στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική σκηνή είναι εμβληματική, με δίσκους που δημιουργήθηκαν από αναλογικά ηλεκτρονικά μουσικά όργανα αλλά στην πορεία και ψηφιακά.

Το έργο της Λένας Πλάτωνος χαίρει πλέον παγκόσμιας αναγνώρισης. Το 2015, όταν επανακυκλοφόρησε το ηλεκτρονικό αριστούργημα «Γκάλοπ» από την Dark Entries Records, τράβηξε την προσοχή του διεθνούς μουσικού τύπου αλλά και διακεκριμένων ξένων DJs. Το περιοδικό FACT συμπεριέλαβε το «Γκάλοπ» στις 25 καλύτερες επανεκδόσεις του έτους παγκοσμίως, ενώ το The Wire τη φιλοξένησε στις σελίδες του με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Χρήστου Πέτρου «ΛΠ», το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή της και έχει παρουσιαστεί σε πολλά φεστιβάλ και χώρες ανά τον κόσμο (Λος Άντζελες, Βερολίνο, Μπορντό κ.ά.).

Από τα πρώτα της βήματα στη δισκογραφία μέχρι και τις sold out μουσικές παραστάσεις που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια και τις συνεργασίες με κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές και δημιουργούς, η Λένα Πλάτωνος παραμένει πιο ενεργή και επίκαιρη από ποτέ, επηρεάζοντας πολλές γενιές τόσο πολιτιστικά, όσο και συνειδησιακά.

Σύνθεση-πλήκτρα-ερμηνεία: Λένα Πλάτωνος

Ερμηνεύουν: Σαβίνα Γιαννάτου – Γιάννης Παλαμίδας

Ενορχήστρωση: Στέργιος Τσιρλιάγκος - Λένα Πλάτωνος

Πλήκτρα-programming: Στέργιος Τσιρλιάγκος

Info:

Λένα Πλάτωνος - Γιάννης Παλαμίδας - Σαβίνα Γιαννάτου - Φ hill Sessions

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.15

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 18€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 15€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 22€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online

Φυσικά Σημεία MORE