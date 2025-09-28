Δισκοκριτική: Wednesday, Mr. Highway Band, Ivy Robins, Απόστολος Ρίζος

WEDNESDAY

BLEEDS

Dead Oceans

★★☆☆☆

Κάπου διάβασα, σε ένα ξένο σάιτ, ότι δεν αποκλείεται το «Bleeds», το νέο (έκτο στη σειρά) άλμπουμ των Wednesday να είναι το καλύτερο άλμπουμ του 2025. Το θεωρώ υπερβολικό. Καλό είναι μεν, αλλά μέχρι ενός σημείου. Αν δεχτούμε αυτό που έχει πει η τραγουδίστρια του γκρουπ (και βασική συνθέτρια) Karly Hartzman -ότι γράφει δηλαδή τα ίδια τραγούδια, απλώς τα βελτιώνει κάθε φορά-, να υποθέσουμε ότι το αμέσως επόμενο άλμπουμ θα είναι ακόμα καλύτερο; (Αποτυχημένο χιούμορ, το ξέρω, μη βαράτε.) Η Karly Hartzman πάντως, με τα χαοτικά φωνητικά της και τα ουρλιαχτά της, αλλά και με το συναίσθημα που βγάζει, είναι το δυνατό χαρτί της μπάντας, το σήμα κατατεθέν της.

Στο «Bleeds» ωστόσο δεν βρήκα τις πολύ σπουδαίες στιγμές, αν εξαιρέσουμε ίσως το κομμάτι «Pick Up That Knife». Ενώ παραμένουν πάντα σε υψηλό επίπεδο, με τον τραχύ και ακατέργαστο ήχο τους, με το γοητευτικό post punk που παίζουν, σε αυτόν τον δίσκο δεν έχουν τις ιδέες που θα έκαναν τη διαφορά. Διάβασα πως έχουν και κάποιες αλλαγές στη σύνθεσή τους, πήραν καινούργιο μπασίστα, ενώ ο κιθαρίστας τους MJ Lenderman ανακοίνωσε πως θα παραμείνει στο συγκρότημα μόνο για τις ηχογραφήσεις και δεν θα συμμετέχει στις συναυλίες τους! Ισως να παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ο MJ Lenderman ήταν ζευγάρι μέχρι πρότινος με την Karly Hartzman, οπότε όλο αυτό επηρέασε ποικιλοτρόπως το γκρουπ. Τέλος πάντων, με τους Wednesday δεν απογοητεύεσαι ποτέ, ακόμα και όταν δεν παρουσιάζουν κάτι σούπερ. Αμερικανοί είναι, σημειώστε.

MR. HIGHWAY BAND

20 TONS OF LOVE

Made of Stone Recordings

★★★☆☆

Με μικτά συναισθήματα υποδεχόμαστε τη νέα δουλειά της αγαπημένης ελληνικής μπάντας. Χαρά για τον νέο δίσκο που έρχεται να συνεχίσει από εκεί που είχε σταματήσει το εξαιρετικό «Rebel Artist», θλίψη γιατί με το «20 tons of love» οι Mr. Highway Band κλείνουν τον σπουδαίο κύκλο τους και μας αποχαιρετούν. Μας λένε ωστόσο «αντίο» με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν, δηλαδή με όμορφα κομμάτια, φρέσκια και πάντα rock οπτική, πολλή αγάπη και ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη. Εξάλλου ήταν πάντα ενεργοί σε θέματα αλληλεγγύης και κινημάτων και ήδη έχουν ανακοινώσει πως παρά το τέλος της καριέρας τους θα δίνουν το «παρών» σε τέτοιες δράσεις όποτε τους ζητηθεί.

IVY ROBINS

SAD SONGS FOR HAPPY PEOPLE

★★★☆☆

Tο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ (EP) του Ivy Robins -μουσικό alter ego του Πέτρου Βεντουρή- είναι μια πολύ όμορφη, γεμάτη ευαισθησία indie pop rock διαδρομή, που γεννήθηκε από την ανάγκη να αποτυπώσει όσα έζησε και ένιωσε το 2022. Τα τραγούδια που περιλαμβάνει είναι μια προσωπική κατάθεση και προέκυψαν μέσα από την εμπειρία μιας ασθένειας και την ανάγκη για ειλικρινή έκφραση. Το project Ivy Robins συμβολίζει μια εσωτερική αναμέτρηση: το Ivy (κισσός) αντιπροσωπεύει τα εμπόδια, το Robins (κοκκινολαίμης) την ελπίδα – δύο αντιφατικά στοιχεία που τελικά οδηγούν σε μια ισορροπία η οποία δεν ακυρώνει τον πόνο, αλλά τον μετατρέπει σε φως.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΙΖΟΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑΣ

★★★☆☆

Το νέο άλμπουμ του Απόστολου Ρίζου περιλαμβάνει 11 τραγούδια που εστιάζουν στις ανθρώπινες σχέσεις υπό το πρίσμα της τρυφερότητας. Μέσα από ποικίλες ηχητικές ατμόσφαιρες, που διαμορφώνουν μια πολύ καλή δουλειά, τα τραγούδια λειτουργούν σαν μικρές ασκήσεις ώστε να δυναμώσει η εσωτερική φωνή που μας συνδέει με τα ανθρώπινα, να υπενθυμίσει όσα κινδυνεύουν να χαθούν, όσα μένουν ανείπωτα αλλά χωρούν τελικά σε ένα βλέμμα, μια κίνηση, προτείνοντας τελικά έναν άλλο τρόπο να ακούμε, να αισθανόμαστε, να συναντιόμαστε. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος Ρίζος, «η τρυφερότητα είναι ένα πολύ επαναστατικό συναίσθημα».