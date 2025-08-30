Καταστράφηκε η σκηνή λόγω καιρού, ακυρώθηκε συναυλία στα Ιωάννινα

Ιδιαίτερα καταστροφικοί αποδείχθηκαν οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν το Σάββατο τα Ιωάννινα.

Το απόγευμα του Σαββάτου, λοιπόν, οι άνεμοι γκρέμισαν τη σκηνή που είχε στηθεί στην Πλατεία Μαβίλη όπου το ίδιο βράδυ θα έδιναν συναυλία η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Η συναυλία ακυρώθηκε, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.