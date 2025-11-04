Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε ψηφιακή μορφή εδώ.

Γαλάζια ανταρσία για τα ΕΛΤΑ

Μισές αλήθειες, ολόκληρα ψέματα, από τον Κωστή Χατζηδάκη

Η Αριστερά ζητά να συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στη σημερινή επιτροπή

Εκρηκτική τηλεδιάσκεψη βουλευτών της Ν.Δ.: ζητούν παραιτήσεις, όχι «μασάζ»

Σήμερα η συνεδρίαση στη Βουλή για το παρόν και το μέλλον των Ταχυδρομείων

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν είδα, δεν ξέρω»

Από τον πρώην γ.γ. του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Στρατάκο και τακτικό συνομιλητή του «Φραπέ»

Προκλητικός Σκέρτσος στη Βουλή: «Μην κουνάτε το δάχτυλο σε αυτή την κυβέρνηση»

Ποδόσφαιρο

Μπόχα και δυσωδία

Ξανά καταγγελίες για «στημένα» παιχνίδια στο δύσμοιρο ελληνικό ποδόσφαιρο

Τσάμπιονς Λιγκ

Μονόδρομος η νίκη

Με το μυαλό στην επίθεση, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν

ΚΕΔΕ

Ενδοπαραταξιακή ρήξη και στους δήμους

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος ξιφουλκεί κατά του επίσης «γαλάζιου», προέδρου Λ. Κυρίζογλου, λίγο πριν από το συνέδριο, για την οικονομική δυσπραγία της Αυτοδιοίκησης

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/BponJTeiSB — EFSYN (@EFSYNTAKTON) November 4, 2025

ΠΑΣΟΚ

Συνέδριο το πρώτο τρίμηνο του 2026

Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας, το μήνυμα Ανδρουλάκη

Τι πρότειναν Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου

Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων

Αμηχανία και ακροβατικά

Αιφνιδιασμός από την αποκάλυψη της «Εφ.Συν.» και επίθεση σε «δημοσιεύματα»!

«Dura lex, sed lex;» αναρωτιέται ρητορικά ο καθηγητής Π. Κυπριανός

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αφαντα τα αντιπλημμυρικά

Παρέμβαση υπέρ της εκτροπής του Αχελώου στο ΣτΕ

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Παραπλανητική και επικίνδυνη η ΑΙ «εγκυκλοπαίδεια» του Μασκ

Νέα στάδια εθνοκάθαρσης στη Γάζα;

Άρθρο του πανεπιστημιακού Σωτήρη Ρούσσου

ΗΠΑ

Προκλητικός πλουτισμός

Οι 10 πρώτοι υπερπλούσιοι αύξησαν την περιουσία τους το 2024 κατά 700 δισ. ευρώ!

Πυρηνικοί εξοπλισμοί

Ο Τραμπ ρίχνει... ουράνιο στη φωτιά

66ο ΦΚΘ

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, το απωθημένο της κι ένα μήνυμα για την Παλαιστίνη

Έκθεση ΠΑΝΣΥΠΟ