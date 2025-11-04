Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε ψηφιακή μορφή εδώ.
Γαλάζια ανταρσία για τα ΕΛΤΑ
- Μισές αλήθειες, ολόκληρα ψέματα, από τον Κωστή Χατζηδάκη
- Η Αριστερά ζητά να συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στη σημερινή επιτροπή
- Εκρηκτική τηλεδιάσκεψη βουλευτών της Ν.Δ.: ζητούν παραιτήσεις, όχι «μασάζ»
- Σήμερα η συνεδρίαση στη Βουλή για το παρόν και το μέλλον των Ταχυδρομείων
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ
- «Δεν είδα, δεν ξέρω»
- Από τον πρώην γ.γ. του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Στρατάκο και τακτικό συνομιλητή του «Φραπέ»
- Προκλητικός Σκέρτσος στη Βουλή: «Μην κουνάτε το δάχτυλο σε αυτή την κυβέρνηση»
Ποδόσφαιρο
- Μπόχα και δυσωδία
- Ξανά καταγγελίες για «στημένα» παιχνίδια στο δύσμοιρο ελληνικό ποδόσφαιρο
Τσάμπιονς Λιγκ
- Μονόδρομος η νίκη
- Με το μυαλό στην επίθεση, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν
ΚΕΔΕ
- Ενδοπαραταξιακή ρήξη και στους δήμους
- Ο Γρ. Κωνσταντέλλος ξιφουλκεί κατά του επίσης «γαλάζιου», προέδρου Λ. Κυρίζογλου, λίγο πριν από το συνέδριο, για την οικονομική δυσπραγία της Αυτοδιοίκησης
ΠΑΣΟΚ
- Συνέδριο το πρώτο τρίμηνο του 2026
- Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας, το μήνυμα Ανδρουλάκη
- Τι πρότειναν Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου
Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων
- Αμηχανία και ακροβατικά
- Αιφνιδιασμός από την αποκάλυψη της «Εφ.Συν.» και επίθεση σε «δημοσιεύματα»!
- «Dura lex, sed lex;» αναρωτιέται ρητορικά ο καθηγητής Π. Κυπριανός
Περιφέρεια Θεσσαλίας
- Αφαντα τα αντιπλημμυρικά
- Παρέμβαση υπέρ της εκτροπής του Αχελώου στο ΣτΕ
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
- Παραπλανητική και επικίνδυνη η ΑΙ «εγκυκλοπαίδεια» του Μασκ
Νέα στάδια εθνοκάθαρσης στη Γάζα;
- Άρθρο του πανεπιστημιακού Σωτήρη Ρούσσου
ΗΠΑ
- Προκλητικός πλουτισμός
- Οι 10 πρώτοι υπερπλούσιοι αύξησαν την περιουσία τους το 2024 κατά 700 δισ. ευρώ!
Πυρηνικοί εξοπλισμοί
- Ο Τραμπ ρίχνει... ουράνιο στη φωτιά
66ο ΦΚΘ
- Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, το απωθημένο της κι ένα μήνυμα για την Παλαιστίνη
Έκθεση ΠΑΝΣΥΠΟ
- Η ανεργία μετά τα 55
- Τα αδιέξοδα των μακροχρόνια ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας
- Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες τριών γυναικών στην «Εφ.Συν.»
