Ακροδεξιά ρελάνς στα ανθρώπινα δικαιώματα

Ανεμος μισανθρωπισμού και αναθεωρητισμού φυσάει στην Ευρώπη.

Ποιοι θέλουν να ξηλώσουν τη Σύμβαση της Γενεύης και την ΕΣΔΑ;

Από τη Μελόνι, τον Φάρατζ, τη Μαρίν Λεπέν και τον Σ. Κουρτς ώς τον Θ. Πλεύρη, αρχηγοί και αρχηγίσκοι μιας επικίνδυνης στροφής στην Ε.Ε..

Μιλούν και γράφουν στην «Εφ.Συν.»: Στέλλα Νάνου, Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Βασ. Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.

Μαρία Καρυστιανού

«Μα ο Μητσοτάκης είναι το χάος»

Απαντά σε όλους και σε όλα στο podcast «Ανάγωγες Κουβέντες» που θα ανέβει στην efsyn.gr αυτή την Κυριακή.

ΕΛΤΑ

Το μυστικό του Χατζιδάκη

Ο μόνος που ήξερε για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων φαίνεται να ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Έντονες αντιδράσεις από «γαλάζιους» βουλευτές και υπουργούς.

Στα κάγκελα δήμαρχοι και ΚΕΔΕ.

Στη Βουλή το θέμα την ερχόμενη Τρίτη.

Ινστιτούτο Τσίπρα

Από... Δευτέρα πιάνει δουλειά.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο, κατά ομάδες, θα συνθέσει ένα πλήρες πρόγραμμα.

Δοκιμασμένα στελέχη και νέοι τεχνοκράτες στο ίδιο τραπέζι.

Χρυσή Αυγή

Τα πρωτοπαλίκαρα της εγκληματικής οργάνωσης απολογούνται.

Προδημοσίευση

«34 εβδομάδες του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Το νέο βιβλίο του Δημ. Ψαρρά.

ΠΑΣΟΚ

Προσπάθεια για νέα αφετηρία.

Κρίσιμη συνεδρίαση τη Δευτέρα στη Χαριλάου Τρικούπη. Τα καμπανάκια του Ανδρουλάκη και οι αιχμές των κορυφαίων.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Κρίσιμη εβδομάδα για την Εξεταστική.

Καταθέτουν οι πρώην ηγεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αντιμέτωπη με τους αγρότες η κυβέρνηση.

Προσωπική υπόθεση

Ζοχράν Μαμντάνι, υποψήφιος δήμαρχος Νέας Υόρκης.

Ο «εφιάλτης» του Τραμπ.

Βραζιλία

Κοινωνία, βία και παρακράτος στις φαβέλες του Ρίο.

Γερμανία

Τι κρύβει ο «ξαφνικός έρωτας» του AfD με το κίνημα MAGA.

Γυναίκες του καιρού μας