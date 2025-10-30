Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 19.7°
2 BF
62%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
18.1° 14.6°
2 BF
73%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.0° 19.0°
1 BF
60%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
72%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
71%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
71%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
59%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.5° 20.5°
3 BF
53%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
18°C
19.9° 16.6°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
52%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
63%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
73%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
82%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
20.7° 18.8°
1 BF
59%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 21.8°
2 BF
65%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.5° 18.8°
0 BF
55%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.1° 16.3°
0 BF
54%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
2 BF
81%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
13°C
12.6° 12.6°
1 BF
69%
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
30/10/25

Υποσχέσεις πάνω από καζάνι που βράζει

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
efsyn.gr

Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί στα περίπτερα.

Υποσχέσεις πάνω από καζάνι που βράζει

  • Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών από το Μαξίμου
  • Τα πρώτα μπλόκα στην Κρήτη, παναγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 11/11
  • Προσδοκίες ότι θα λυθούν τα προβλήματα επιχείρησε να καλλιεργήσει ο πρωθυπουργός
  • Διαβεβαιώσεις για εξομάλυνση πληρωμών μέχρι το τέλος του έτους και δεσμεύσεις για τιμωρία των ενόχων

Εξεταστική: επιμένει η κυβερνητική πλειοψηφία να μην καλεί ως μάρτυρες τους Ξυλούρη - Σεμερτζίδου

  • ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλουν τη Ν.Δ. για «προστασία των δικών της παιδιών»
  • «Μιλάμε για προσπάθεια αφανισμού της κτηνοτροφίας», Μ. Σταυριανουδάκης, αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Χανίων

Αλέξης Χαρίτσης: Πυρά κατά Μαξίμου

  • Ο Κ. Μητσοτάκης επενδύει σε πατριδοκαπηλία και εθνικισμό
  • Μετεξεταστέα η κυβέρνηση σε παιδεία, υγεία, οικονομία και εξωτερική πολιτική

Ευρωλίγκα

  • Κακός «δαίμονας» η Μονακό: Νίκησε τον Ολυμπιακό μέσα στο ΣΕΦ (92-87)
  • Κύπελλο χωρίς εκπλήξεις: Επικράτησαν εύκολα ή δύσκολα όλοι οι «μεγάλοι»

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

  • Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία
  • Μεταξικό κακέκτυπο παρελαύνει, προκαλεί και χειροκροτείται!
  • Ποιος τους έδωσε την άδεια, κύριε Δένδια;

Λωρίδα της Γάζας

  • Το Ισραήλ «επέστρεψε» υποκριτικά στην εκεχειρία
  • Εκατόμβη νεκρών Παλαιστινίων

Ζάλογγο - Γιώργος Ζογγολόπουλος

  • «Ηλίθιοι βάνδαλοι, υπερπατριώτες» κάρφωσαν εθνόσημα και σημαιούλες στο μνημείο!

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για κυκλική οικονομία

  • STOP και από τους βιομήχανους στην καύση σύμμεικτων αποβλήτων

Προϋπολογισμός ΕΕ

  • Λιτότητα υπέρ όπλων και εις βάρος γεωργίας και περιβάλλοντος

Γυναίκες του κόσμου

  • Απροστάτευτα θύματα σε 61 διεθνείς συρράξεις

Έκθεση Oxfam

  • Μεγάλοι ρυπαντές οι υπερπλούσιοι του πλανήτη 
Υποσχέσεις πάνω από καζάνι που βράζει

