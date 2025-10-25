Διαβάστε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο που διανέμεται σε όλα τα περίπτερα, ενώ μπορείτε να τη διαβάσετε και ψηφιακά εδώ.

Ερευνα Ινστιτούτου ΕΝΑ/PRORATA: Τι θέλει η κεντροαριστερά

Ζυμώσεις και διεργασίες δημιουργούν νέες πολιτικές ισορροπίες.

Τι φταίει και τι χρειάζεται να γίνει για να ανακτήσει η Αριστερά τη δυναμική της.

Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να μεταρρυθμιστεί το κράτος.

Πόσο επιδρά ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα και ποια η δυναμική του ΠΑΣΟΚ.

Το θέμα της «Εφ.Συν.»: Τα διαμάντια, το Λούβροι και οι άλλοι

Ιστορικές κλοπές έργων τέχνης που μοιάζουν με σενάρια.

Καλά νέα!

Οι Monachus monachus δεν είναι πια τόσο μόνες.

Νέα Δημοκρατία

Καταρρέει στην κοινωνία, αντέχει στην κυβερνησιμότητα.

Ευθείες βολές από Πρ. Παυλόπουλο για κράτος δικαίου και θεσμούς.

ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά

Αναταράξεις μετά τις νέες συνθήκες.

Η καθαρή πλειοψηφία Φάμελλου και το αντάρτικο Πολάκη.

«Οριακή κατάσταση συμβίωσης» στη Νέα Αριστερά.

Οι πραιτωριανοί του Τραμπ

Ποια είναι η ICE.

Ο 13ος ισχυρότερος στρατός του κόσμου.

Εξοπλίζονται μέχρι και με... πυραύλους.

Φυλακές Αίγινας

Παλιοί κρατούμενοι της χούντας ζωντανεύουν την Ιστορία.

Απίθανες, συγκινητικές αφηγήσεις στο πλαίσιο της σπουδαίας εκδήλωσης που διοργανώθηκε στον χώρο.

Ο «εντιμότατος» κύριος Κούσνερ

Γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, μεγαλοεπιχειρηματίας, διαμεσολαβητής χωρίς θεσμικό ρόλο στη Γάζα, όπου βλέπει ένα τεράστιο πεδίο «ευκαιριών».

Ο πολιτισμός ως ντεκόρ