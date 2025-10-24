Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε ψηφιακή μορφή.

Επί Αυγενάκη κέρναγαν «Φραπέ»

Εξεταστική: Βαρύτατες καταγγελίες Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατονόμασε τέσσερις προέδρους του Οργανισμού ως υπεύθυνους της διαφθοράς και της συγκάλυψης του σκανδάλου

Κατήγγειλε αφόρητες πιέσεις και απειλές σε βάρος της ίδιας και εργαζομένων

Εξέφρασε φόβο για τη ζωή της, όπως και των μελών της οικογένειάς της

Εικόνες ντροπής από την αστυνομία

Μάθημα... χημείας σε δασκάλους και «πρωτάκια»

Αδιανόητη επίθεση με χημικά και κρότου-λάμψης έξω από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας

Παιδάκια στο νοσοκομείο με αναπνευστικά και οφθαλμολογικά προβλήματα

Καταδίκη από συλλόγους γονέων, εκπαιδευτικά σωματεία και την προοδευτική αντιπολίτευση

Ποδόσφαιρο: «Δικέφαλοι» θρίαμβοι

Όσο κι αν λαχτάρησε ο ΠΑΟΚ, νίκησε 4-3 μέσα στη Γαλλία τη Λιλ, ενώ η ΑΕΚ αποδείχθηκε «εξάσφαιρη», διαλύοντας την Αμπερντίν

«Κλασικός» Παναθηναϊκός, προηγήθηκε στο ανεμοδαρμένο Ρότερνταμ, αλλά έχασε με 3-1 από τη Φέγενορντ

Ξανά στο «κόκκινο» οι σχέσεις Ουάσινγκτον - Μόσχας

Κυρώσεις σε Rosneft - Lukoil, για να κερδίζουν οι πετρελαιάδες φίλοι του προέδρου των ΗΠΑ

Το παρασκήνιο της ακύρωσης του ραντεβού Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη και οι νέες αμερικανικές «ιαχές»

Στον φακό της «Εφ.Συν.»: Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους

Πολλές... κακές δουλειές για πτυχιούχους

Αλλα σπουδάζουν και σε άλλο αντικείμενο δουλεύουν

Εξωθούνται στην ανεργία ή βιώνουν εργασιακή υποβάθμιση

Κάμερες, πρόστιμα, πάμε!

Στις συντάξεις των ενστόλων τα έσοδα από τις τροχαίες παραβάσεις!

Νομοσχέδιο του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης αφαιρεί από τους δήμους τους σχετικούς πόρους

ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: Στροφή υπέρ Τσίπρα

Συγκλίνουσες πορείες στον κοινό στόχο είδε χθες η Πολιτική Γραμματεία

Διαφωνία Π. Πολάκη

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/ZjrEU96fcf — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 24, 2025

Ευρωπαϊκή Σύνοδος

«Ναι» των 27 σε νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας

Διαφωνίες για τη χρηματοδότηση του Κιέβου

Άγνωστος Στρατιώτης

Πινγκ πονγκ Δένδια με Δούκα

Καλαμαριά

Επί ποδός πολέμου για το παραλιακό μέτωπο

Δώρος Δημοσθένους