Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε ψηφιακή μορφή.
Επί Αυγενάκη κέρναγαν «Φραπέ»
- Εξεταστική: Βαρύτατες καταγγελίες Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Κατονόμασε τέσσερις προέδρους του Οργανισμού ως υπεύθυνους της διαφθοράς και της συγκάλυψης του σκανδάλου
- Κατήγγειλε αφόρητες πιέσεις και απειλές σε βάρος της ίδιας και εργαζομένων
- Εξέφρασε φόβο για τη ζωή της, όπως και των μελών της οικογένειάς της
Εικόνες ντροπής από την αστυνομία
- Μάθημα... χημείας σε δασκάλους και «πρωτάκια»
- Αδιανόητη επίθεση με χημικά και κρότου-λάμψης έξω από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας
- Παιδάκια στο νοσοκομείο με αναπνευστικά και οφθαλμολογικά προβλήματα
- Καταδίκη από συλλόγους γονέων, εκπαιδευτικά σωματεία και την προοδευτική αντιπολίτευση
Ποδόσφαιρο: «Δικέφαλοι» θρίαμβοι
- Όσο κι αν λαχτάρησε ο ΠΑΟΚ, νίκησε 4-3 μέσα στη Γαλλία τη Λιλ, ενώ η ΑΕΚ αποδείχθηκε «εξάσφαιρη», διαλύοντας την Αμπερντίν
- «Κλασικός» Παναθηναϊκός, προηγήθηκε στο ανεμοδαρμένο Ρότερνταμ, αλλά έχασε με 3-1 από τη Φέγενορντ
Ξανά στο «κόκκινο» οι σχέσεις Ουάσινγκτον - Μόσχας
- Κυρώσεις σε Rosneft - Lukoil, για να κερδίζουν οι πετρελαιάδες φίλοι του προέδρου των ΗΠΑ
- Το παρασκήνιο της ακύρωσης του ραντεβού Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη και οι νέες αμερικανικές «ιαχές»
Στον φακό της «Εφ.Συν.»: Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους
- Πολλές... κακές δουλειές για πτυχιούχους
- Αλλα σπουδάζουν και σε άλλο αντικείμενο δουλεύουν
- Εξωθούνται στην ανεργία ή βιώνουν εργασιακή υποβάθμιση
Κάμερες, πρόστιμα, πάμε!
- Στις συντάξεις των ενστόλων τα έσοδα από τις τροχαίες παραβάσεις!
- Νομοσχέδιο του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης αφαιρεί από τους δήμους τους σχετικούς πόρους
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: Στροφή υπέρ Τσίπρα
- Συγκλίνουσες πορείες στον κοινό στόχο είδε χθες η Πολιτική Γραμματεία
- Διαφωνία Π. Πολάκη
Ευρωπαϊκή Σύνοδος
- «Ναι» των 27 σε νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας
- Διαφωνίες για τη χρηματοδότηση του Κιέβου
Άγνωστος Στρατιώτης
- Πινγκ πονγκ Δένδια με Δούκα
Καλαμαριά
- Επί ποδός πολέμου για το παραλιακό μέτωπο
Δώρος Δημοσθένους
- Ξέρουμε τον ερμηνευτή, ας γνωρίσουμε και τον συνθέτη
- «Οταν τραγουδάς δικά σου κομμάτια, νιώθεις γυμνός, με τις πληγές και τα όνειρά σου»
