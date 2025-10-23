Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε ψηφιακή μορφή.
Άγνωστος αντίπαλος
- Ευθεία αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Νίκο Δένδια
● Μόνο για να ψηφίσει εμφανίστηκε χθες στη Βουλή ο διαφωνών υπουργός
● Ο πρωθυπουργός τον προκαλεί και ζητά άμεσα την πρότασή του για τη χωροθέτηση του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη
● Συνεχίστηκαν τα πυρά από την αντιπολίτευση
● Ν.Δ. και πρώην «Σπαρτιάτες» ψήφισαν την τροπολογία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
- Κομπίνες και στο Γαϊδουρονήσι
● Η κατάθεση Σατολιά, Πιτσιλή στην εξεταστική
● «Φραπές» υπερπολυτελείας διαψεύδει και προειδοποιεί
● «Θυγατρική» του κυκλώματος στη φάκα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Αλέξης Τσίπρας
- Η ακτινογραφία των δημοσκοπήσεων
● Το δυνητικό ποσοστό και η διείσδυση σε όλα τα κόμματα
● «Καμπανάκι» του πρώην πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική
Παλαιστίνη
- Λιμοκτονία στη Γάζα, προσάρτηση στη Δ. Όχθη
● Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προς το Ισραήλ: «Μη χρησιμοποιείτε την πείνα ως όπλο πολέμου»
Γυναίκες του Κόσμου
- Σανάε Τακαΐτσι, ακόμα μία «σιδηρά κυρία»
● Εθνικίστρια και μιλιταρίστρια η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας
Ποδόσφαιρο
- Ψάχνουν αντίδραση
● Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναζητούν θετικό αποτέλεσμα για να συνεχίσουν να κάνουν ευρωπαϊκά όνειρα
Επενδυτικός πυρετός
- Στην απόχη του real estate οι σταθμοί των τρένων
● ΡΑΑΕΥ: κριτική στο υπουργείο για την καύση
Τι σημαίνει «Μάνος Χατζιδάκις» για τους νέους καλλιτέχνες;
- 100 χρόνια από τη γέννησή του
● Αφιέρωμα: Δεκαεννιά άνθρωποι, γεννημένοι από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ’80 και μετά, αποδεικνύουν τη διαχρονική του επίδραση
PREDATOR-GATE
- «Οργανωμένο παρακράτος»
● Πρώτοι μάρτυρες στη δίκη, ο Ν. Ανδρουλάκης και η Ολγα Γεροβασίλη
Η Ελλάδα σε ρόλο... Ουγγαρίας
● Μπλόκαρε την ευρωπαϊκή συμφωνία για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
- Ιχθυοκαλλιέργειες
● Απειλούν να «καταπιούν» τον πολύτιμο Αμβρακικό
Ταμείο ανάκαμψης
● Λεφτά υπάρχουν, αλλά θα... τα πάρουμε;
