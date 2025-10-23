Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε ψηφιακή μορφή.

Άγνωστος αντίπαλος

Ευθεία αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Νίκο Δένδια

● Μόνο για να ψηφίσει εμφανίστηκε χθες στη Βουλή ο διαφωνών υπουργός

● Ο πρωθυπουργός τον προκαλεί και ζητά άμεσα την πρότασή του για τη χωροθέτηση του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη

● Συνεχίστηκαν τα πυρά από την αντιπολίτευση

● Ν.Δ. και πρώην «Σπαρτιάτες» ψήφισαν την τροπολογία

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Κομπίνες και στο Γαϊδουρονήσι

● Η κατάθεση Σατολιά, Πιτσιλή στην εξεταστική

● «Φραπές» υπερπολυτελείας διαψεύδει και προειδοποιεί

● «Θυγατρική» του κυκλώματος στη φάκα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Αλέξης Τσίπρας

Η ακτινογραφία των δημοσκοπήσεων

● Το δυνητικό ποσοστό και η διείσδυση σε όλα τα κόμματα

● «Καμπανάκι» του πρώην πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/SNyD9myAYQ — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 23, 2025

Παλαιστίνη

Λιμοκτονία στη Γάζα, προσάρτηση στη Δ. Όχθη

● Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προς το Ισραήλ: «Μη χρησιμοποιείτε την πείνα ως όπλο πολέμου»

Γυναίκες του Κόσμου

Σανάε Τακαΐτσι, ακόμα μία «σιδηρά κυρία»

● Εθνικίστρια και μιλιταρίστρια η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Ποδόσφαιρο

Ψάχνουν αντίδραση

● Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναζητούν θετικό αποτέλεσμα για να συνεχίσουν να κάνουν ευρωπαϊκά όνειρα

Επενδυτικός πυρετός

Στην απόχη του real estate οι σταθμοί των τρένων

● ΡΑΑΕΥ: κριτική στο υπουργείο για την καύση

Τι σημαίνει «Μάνος Χατζιδάκις» για τους νέους καλλιτέχνες;

100 χρόνια από τη γέννησή του

● Αφιέρωμα: Δεκαεννιά άνθρωποι, γεννημένοι από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ’80 και μετά, αποδεικνύουν τη διαχρονική του επίδραση

PREDATOR-GATE

«Οργανωμένο παρακράτος»

● Πρώτοι μάρτυρες στη δίκη, ο Ν. Ανδρουλάκης και η Ολγα Γεροβασίλη

Η Ελλάδα σε ρόλο... Ουγγαρίας

● Μπλόκαρε την ευρωπαϊκή συμφωνία για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Ιχθυοκαλλιέργειες

● Απειλούν να «καταπιούν» τον πολύτιμο Αμβρακικό

Ταμείο ανάκαμψης

● Λεφτά υπάρχουν, αλλά θα... τα πάρουμε;