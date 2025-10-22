Διαβάστε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και σε ψηφιακή μορφή εδώ.

«Άθλος Μητσοτάκη με τον Άγνωστο Στρατιώτη»

Δίχασε την κυβέρνηση.

Προκλητική και ανιστόρητη η χθεσινή παρέμβαση του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Εκκωφαντική διαφοροποίηση Δένδια ο οποίος δεν παραβρέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση.

Ανελέητο σφυροκόπημα από την προοδευτική αντιπολίτευση.

Δηκτική δήλωση Τσίπρα.

«Θα καταργηθεί στην πράξη» διαδήλωσαν οι πολίτες.

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών. pic.twitter.com/pX8vHsIoez — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 22, 2025

Διονύσης Σαββόπουλος(1944-2025)

Αιφνίδιος αποχαιρετισμός στον κορυφαίο αντιφατικό.

Στα 81 του χρόνια πέθανε χθες από ανακοπή καρδιάς ο επιδραστικότερος τραγουδοποιός της Ελλάδας.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η Ε.Ε. «ανακαλύπτει» τη στεγαστική κρίση.

Στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνόδου το θέμα.

Στον Φακό της «Εφ.Συν.»

Διαγωνισμός για μεταφορικό έργο με δεδομένο ανάδοχο και «προίκα».

Μέγαρο ΟΣΕ

Προδόθηκαν τα σχέδια για πώληση σε ισραηλινή εταιρεία

Σιδηροδρόμους δεν έχουμε, αλλά από ξενοδοχεία...

Συνέδριο για την παιδική δικαιοσύνη

Πρόληψη, όχι καταστολή.

Μια επιστημονική προσέγγιση έξω από την κυρίαρχη πρακτική, 23-24 Οκτωβρίου.

Πόλεμος στην Ουκρανία