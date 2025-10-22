Διαβάστε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και σε ψηφιακή μορφή εδώ.
«Άθλος Μητσοτάκη με τον Άγνωστο Στρατιώτη»
- Δίχασε την κυβέρνηση.
- Προκλητική και ανιστόρητη η χθεσινή παρέμβαση του πρωθυπουργού στη Βουλή.
- Εκκωφαντική διαφοροποίηση Δένδια ο οποίος δεν παραβρέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση.
- Ανελέητο σφυροκόπημα από την προοδευτική αντιπολίτευση.
- Δηκτική δήλωση Τσίπρα.
- «Θα καταργηθεί στην πράξη» διαδήλωσαν οι πολίτες.
Διονύσης Σαββόπουλος(1944-2025)
- Αιφνίδιος αποχαιρετισμός στον κορυφαίο αντιφατικό.
- Στα 81 του χρόνια πέθανε χθες από ανακοπή καρδιάς ο επιδραστικότερος τραγουδοποιός της Ελλάδας.
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
- Η Ε.Ε. «ανακαλύπτει» τη στεγαστική κρίση.
- Στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνόδου το θέμα.
Στον Φακό της «Εφ.Συν.»
- Διαγωνισμός για μεταφορικό έργο με δεδομένο ανάδοχο και «προίκα».
Μέγαρο ΟΣΕ
- Προδόθηκαν τα σχέδια για πώληση σε ισραηλινή εταιρεία
- Σιδηροδρόμους δεν έχουμε, αλλά από ξενοδοχεία...
Συνέδριο για την παιδική δικαιοσύνη
- Πρόληψη, όχι καταστολή.
- Μια επιστημονική προσέγγιση έξω από την κυρίαρχη πρακτική, 23-24 Οκτωβρίου.
Πόλεμος στην Ουκρανία
- Στον αέρα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας