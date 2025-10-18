Κοινωνία σε απόγνωση

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, ενώ μπορείτε να βρείτε την ψηφιακή της έκδοση εδώ.
Δημοσκόπηση Καπα Research για το Ίδρυμα «Χάινριχ Μπέλ»
- 97% θεωρεί τη διαφθορά καθεστώς στην Ελλάδα.
- 54% αισθάνεται απογοήτευση, ανησυχία, φόβο, απαισιοδοξία.
- 46% βλέπει ανισότητες, αποκλεισμό.
- 47% θα ενεργοποιούνταν με ένα νέο κόμμα.
- Συντριπτική έλλειψη εμπιστοσύνης σε όλους τους θεσμούς, πλην του στρατού, τον οποίο εμπιστεύεται το 64%.
Πολιτική
- Ο διχασμός της Ν.Δ. και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα
- Οι απαντήσεις του πρώην πρωθυπουργού, μέσω του βιβλίου του, για το χθες
- Το σχέδιο για το αύριο
Το Θέμα της «Εφ.Συν.» - PULSE
- Σεξουαλική αγωγή: Το μάθημα που δεν έγινε ποτέ στα ελληνικά σχολεία.
Αναταραχή στις αγορές
- Από τις «φούσκες», στις «κατσαρίδες».
- Φόβοι για τραπεζικά «κανόνια» στις ΗΠΑ.
- Τρομάζει η «σκοτεινή ενδοχώρα» του σκιώδους τραπεζικού τομέα.
Άρθρο
- Ο «Αγνωστος Στρατιώτης» ως Ιστορία και ως ιστορική - λαϊκή συνείδηση.
Παλαιστίνη
- «Το να αντιστέκεσαι σημαίνει να υπάρχεις». Αποκλειστική συνέντευξη με τον δημοσιογράφο στη Λωρίδα της Γάζας, Αμπουμπακέρ Άμπεντ.
ΠΑΣΟΚ
- Το συνέδριο, τα πρόσωπα, οι στόχοι, οι γκρίνιες και οι φόβοι.
Περιοχή Ελληνορώσων
- Οχλήσεις-μαμούθ από το «στρατηγείο» της ΔΕΗ.
