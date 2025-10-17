Διαβάστε σήμερα την Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και σε ψηφιακή μορφή εδώ.

Στο Σύνταγμα απαγορεύουν το Σύνταγμα

Απομονωμένη η κυβέρνηση στο θέμα της τροπολογίας για τον άγνωστο στρατιωτή

Συνταγματολόγοι: Αντισυνταγματική και αδύνατη η απαγόρευση συναθροίσεων/διαδηλώσεων σε ανοιχτό, δημόσιο χώρο.

Μνήμες από τον τραγέλαφο της πανδημίας και... τα κιγκλιδώματα του 2013-15.

Οι πολίτες θέλουν τον χώρο ανοιχτό για διαμαρτυρίες και όχι στην εποπτεία του στρατού (MRB).

Πρόβα απαγόρευσης χθες από τα ΜΑΤ, μπροστά στη φοιτητική διαδήλωση.

Σε γραμμή Ν.Δ. η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Βουλή

Πρωθυπουργός ανεπίδεκτος μαθήσεως.

Ολα καλώς καμωμένα στην εξωτερική πολιτική για τον Κυρ. Μητσοτάκη.

Σωστή θεωρεί την αντιμετώπιση της Τουρκίας.

Ολόσωστη και η στάση του στον πόλεμο της Γάζας, με τη στήριξη του Ισραήλ και τη μη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Ολόπλευρη και τεκμηριωμένη κριτική από την προοδευτική αντιπολίτευση.

Ευάγγελος Βενιζέλος

«Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη».

Στον φακό της «Εφ.Συν.»: Συμβούλιο της Επικρατείας για ΝΟΚ

Φρένο στη «γιορτή» της τσιμεντοποίησης.

Κακώς πανηγύρισε η κυβέρνηση για το «ξεπάγωμα» των οικοδομικών αδειών.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μια «γαλάζια» επιστολή που λέει πολλά.

αλλά την μπλόκαρε η ΔΑΚΕ!

Συνήγορος του Πολίτη

Αχρείαστη και προβληματική η αναστολή ασύλου στο προσφυγικό.

Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ πήρε (;) το όπλο του.

Ξαφνικά απειλεί με εισβολή Αμερικανών στρατιωτών στη Γάζα.

Dub FX

«Στις συναυλίες μου έρχονται ανοιχτόμυαλοι λάτρεις της μουσικής».

Ο Αυστραλός beatboxer και street performer μιλάει στην «Εφ.Συν.».

Ποδόσφαιρο: Φέρνει Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον 65χρονο Ισπανό προπονητή

Ευρωλίγκα