«Φυλακή» χρέους για τα νοικοκυριά

Ασήκωτες οι οφειλές για στεγαστικό δάνειο ή ενοίκιο, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και αγορές με δόσεις.

Μακράν πρώτη στην Ε.Ε. η χώρα μας, με το 42,8% των νοικοκυριών να έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη.

Δεύτερη η Βουλγαρία (18,7%) και τρίτη η Ρουμανία (15,3%).

Μεταξύ των 6 χωρών με το υψηλότερο ποσοστό το 2014, η Ελλάδα είναι η μόνη που διατηρεί ποσοστό πάνω από 40% το 2024, ενώ το ποσοστό των υπόλοιπων έχει μειωθεί κάτω από 20%.

Αλμα στο συγκεκριμένο ποσοστό μεταξύ 2021 και 2023, με μικρή αποκλιμάκωση το 2024.

Έκθεση ΔΝΤ

Ρεκόρ για το παγκόσμιο χρέος

Το 2029 θα φτάσει το 124%, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 1948.

Στον Φακό της «Εφ.Συν.»

Ωραιόκαστρο: Ο ρατσισμός κυκλοφορεί με το λεωφορείο 56.

Κώστας Καραμανλής

Κίνδυνο εθνικής κρίσης βλέπει ο πρώην πρωθυπουργός.

Ηχηρό ράπισμα στο Μαξίμου για την απαξίωση των θεσμών, με αποδέκτη τον Κυρ. Μητσοτάκη.

Παρουσία Σαμαρά με ισχυρό συμβολισμό στην εκδήλωση τιμής για την Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη.

ΠΑΣΟΚ

Ο δρόμος προς το συνέδριο.

Γέφυρες και υπερβάσεις από Ανδρουλάκη.

Ονόματα και παρασκήνιο.

Ε.Ε. - ΝΑΤΟ

Θέλουν περισσότερα λεφτά για όπλα.

Γάζα

Σαδιστικά παιχνίδια με τη βοήθεια παίζει το Ισραήλ.

Ο Τραμπ απειλεί να αφοπλίσει με τη βία τη Χαμάς.

«Μη Κρατικά ΑΕΙ»

Προσφυγή στο ΣτΕ μετά τις αποκαλύψεις της «Εφ.Συν.».

Εύοσμος: μαθήματα κάτω από... τη γη και διώξεις εκπαιδευτικών.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Πλήγμα στις επιχειρήσεις από την ποιότητα της ηλεκτροδότησης.

Φοινικούντα

Λείπουν πρόσωπα από το κάδρο του εγκλήματος.

Παναθηναϊκός

Διπλό ξαφνικό «χτύπημα».

Απέκτησε Τετέι-Παντελίδη από την Κηφισιά.

Ευρωλίγκα

Χαλαρή νίκη επί της Βιλερμπάν.

Τόμας Όστερμαϊερ