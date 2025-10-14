Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Μεγάλη μέρα, μεγαλύτερα ερωτήματα

● Χαρά για την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων

● Σε αχαρτογράφητα νερά η Μέση Ανατολή

● Ανοιχτά ζητήματα η απόσυρση των Ισραηλινών γενοκτόνων και η διοίκηση της Γάζας

● Ρωμαϊκός θρίαμβος του «μεγαλύτερου φίλου του Ισραήλ» Ντόναλντ Τραμπ

Το «εύφλεκτο» βαγόνι Β2 δεν είχε συντηρηθεί!

Έγκλημα στα Τέμπη

● Η «Εφ.Συν.» αποκαλύπτει πώς στο βαγόνι στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 9 άνθρωποι, δεν είχε γίνει καμία συντήρηση

Στρατιωτικοποίηση του Άγνωστου Στρατιώτη

«Ασ’ το για αργότερα, Κυριάκο»

● Μέχρι και ο Τασούλας «μάζεψε» τον Μητσοτάκη

GPO για τον Αλέξη Τσίπρα

20,2% θα ψήφιζαν κόμμα του πρωην πρωθυπουργού

● 23,9% πιστεύει πως μπορεί να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό

Νίκος Ανδρουλάκης

Συμβουλεύεται την παλιά φρουρά... για το μέλλον

● Το παρασκήνιο των συναντήσεων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με Βενιζέλο, Λαλιώτη, Σκανδαλίδη, Καρχιμάκη και άλλα ιστορικά στελέχη

Ελληνικό

Φαραωνικές παρανομίες στην επένδυση

● Πώς τριπλασιάστηκε ο συντελεστής δόμησης, πώς αυξήθηκαν τα ύψη και ο όγκος των κτιρίων, πώς ανέβηκε η στάθμη του εδάφους

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Έκθεση OXFAM

● Έργο των κυβερνήσεων η ανισότητα στην Ε.Ε.

● Κατά 400 δισ. ευρώ αύξησαν τον πλούτο τους οι δισεκατομμυριούχοι το 2025

Εξαγορά Χρηματιστηρίου

● Καταργούν τα δικαιώματα των μετόχων υπέρ του Euronext!

Γαλλία

● Κυβέρνηση «φλου» με την ευλογία του Μακρόν

Συνήγορος του Πολίτη

Η ντροπή των φυλακών και των κελιών στα Α.Τ.

● Αποκαλυπτικές εκθέσεις για τις συνθήκες κράτησης αλλά και τις επιστροφές αλλοδαπών

Δημήτρης Μαραγκόπουλος

● Όταν το κοινό στη Β. Εύβοια χειροκροτεί επί ένα δεκάλεπτο μια συναυλία με Μπαχ και Βιβάλντι

Φορέας Ακινήτων

Η «δωρεά» των τραπεζών αποδεικνύεται... δάνειο

● Βαρύτατα εκτεθειμένος ο πρωθυπουργός