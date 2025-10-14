Αθήνα, 17°C
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
14/10/25

Μεγάλη μέρα, μεγαλύτερα ερωτήματα

efsyn.gr

Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Μεγάλη μέρα, μεγαλύτερα ερωτήματα

● Χαρά για την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων

● Σε αχαρτογράφητα νερά η Μέση Ανατολή

● Ανοιχτά ζητήματα η απόσυρση των Ισραηλινών γενοκτόνων και η διοίκηση της Γάζας

● Ρωμαϊκός θρίαμβος του «μεγαλύτερου φίλου του Ισραήλ» Ντόναλντ Τραμπ

Το «εύφλεκτο» βαγόνι Β2 δεν είχε συντηρηθεί!

Έγκλημα στα Τέμπη

● Η «Εφ.Συν.» αποκαλύπτει πώς στο βαγόνι στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 9 άνθρωποι, δεν είχε γίνει καμία συντήρηση

Στρατιωτικοποίηση του Άγνωστου Στρατιώτη

«Ασ’ το για αργότερα, Κυριάκο»

● Μέχρι και ο Τασούλας «μάζεψε» τον Μητσοτάκη

GPO για τον Αλέξη Τσίπρα 

20,2% θα ψήφιζαν κόμμα του πρωην πρωθυπουργού

● 23,9% πιστεύει πως μπορεί να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό

Νίκος Ανδρουλάκης

Συμβουλεύεται την παλιά φρουρά... για το μέλλον

● Το παρασκήνιο των συναντήσεων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με Βενιζέλο, Λαλιώτη, Σκανδαλίδη, Καρχιμάκη και άλλα ιστορικά στελέχη

Ελληνικό

Φαραωνικές παρανομίες στην επένδυση

● Πώς τριπλασιάστηκε ο συντελεστής δόμησης, πώς αυξήθηκαν τα ύψη και ο όγκος των κτιρίων, πώς ανέβηκε η στάθμη του εδάφους

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Έκθεση OXFAM

● Έργο των κυβερνήσεων η ανισότητα στην Ε.Ε.

● Κατά 400 δισ. ευρώ αύξησαν τον πλούτο τους οι δισεκατομμυριούχοι το 2025

Εξαγορά Χρηματιστηρίου

● Καταργούν τα δικαιώματα των μετόχων υπέρ του Euronext!

Γαλλία

● Κυβέρνηση «φλου» με την ευλογία του Μακρόν

Συνήγορος του Πολίτη

Η ντροπή των φυλακών και των κελιών στα Α.Τ.

● Αποκαλυπτικές εκθέσεις για τις συνθήκες κράτησης αλλά και τις επιστροφές αλλοδαπών

Δημήτρης Μαραγκόπουλος

● Όταν το κοινό στη Β. Εύβοια χειροκροτεί επί ένα δεκάλεπτο μια συναυλία με Μπαχ και Βιβάλντι

Φορέας Ακινήτων

Η «δωρεά» των τραπεζών αποδεικνύεται... δάνειο

● Βαρύτατα εκτεθειμένος ο πρωθυπουργός

Μεγάλη μέρα, μεγαλύτερα ερωτήματα

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

