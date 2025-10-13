Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Στρατόπεδο Κυριάκου Μητσοτάκη

Άνω πλατεία Συντάγματος - Αγνωστος Στρατιώτης

Πρωτοφανής παρέμβαση του πρωθυπουργού: ανακοίνωσε τη στρατιωτικοποίηση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τον περιβάλλοντα χώρο

Κρυφός στόχος η επιβολή στρατιωτικού νόμου για τις λαϊκές διαμαρτυρίες απέναντι από τη Βουλή και στον χώρο όπου γεννήθηκε η συνταγματική δημοκρατία

Αποτυχημένη προσπάθεια να μετριάσουν τις αρνητικές εντυπώσεις

Παρέμβαση Χατζηδάκη - Σκέρτσου: ονειρεύονται απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη πλησίον της Βουλής

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων

Απεργία για το 13ωρο

Όλοι στους δρόμους, με απούσα τη ΓΣΕΕ

Πανελλαδική κινητοποίηση για τη μεσαιωνική αντεργατική ρύθμιση

Πυρά και από τους δεξιούς συνδικαλιστές

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΓΣΕΕ πέταξε το μπαλάκι στο ΕΚΑ

Παρέμβαση Νίκου Φωτόπουλου: «Οι αγώνες πρέπει να πηγαίνουν ώς το τέλος»

Εθνική

100% αποτυχία

Με νέα «τριάρα» από τη Δανία, η Ελλάδα αποκλείστηκε πρόωρα από το Μουντιάλ

Μπάσκετ

«Ερυθρόλευκο» το ντέρμπι

Νίκη 90-86 του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού σε ματς-διαφήμιση

Αλέξης Τσίπρας

Κεντρικό θέμα συζήτησης, η συνέντευξη στην «Εφ.Συν.»

Το βασικό μήνυμα του πρ. πρωθυπουργού και ποιον θέλει να μιμηθεί

Οι αντιδράσεις από φίλους και μη

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/tdVcAeZejM — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 13, 2025

Καταστολή

Διαδηλωτές σε καθεστώς ομηρίας

Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που οδηγούν στη φυλακή μετά από νέα σύλληψη

Νέες μαρτυρίες για την αστυνομική βία

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Θερμός χειμώνας στα ΑΕΙ

Δίδακτρα και πειθαρχικές διώξεις διδασκόντων πυροδοτούν κινητοποιήσεις

Πετρέλαιο θέρμανσης

Από Τετάρτη 15/10 η χειμερινή περίοδος

Μικρά «μυστικά» για διαχειριστές πολυκατοικιών

Καλώδιο

Νέα «διαιτησία» Βρυξελλών

Η Κομισιόν καλεί τους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας - Κύπρου την Πέμπτη

Αγωνία πριν από τη μεγάλη ανταλλαγή

Σύνοδος κορυφής για... ποια ειρήνη;

Αιφνίδιες καλλιτεχνικές «απώλειες»

Νταϊάν Κίτον, η ιδιοσυγκρασιακή «μούσα» του Γούντι Αλεν

Μιχάλης Γρηγορίου, ο διανοούμενος του «έντεχνου»

Σιωνισμός με αρχαιοελληνική χλαμύδα

Αντιδράσεις για ελληνοϊσραηλινό συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Ζω ήσυχα, δεν είμαι ερημίτης»

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στην Αθήνα