Διαβάστε σήμερα στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» τη πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σε ελληνική εφημερίδα από το 2023, που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα αλλά και ψηφιακά εδώ.

Αλέξης Τσίπρας

Η Ελλάδα χρειάζεται σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης, δημοκρατίας.

Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς, με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης.

Είπα «όχι» στην ασφάλεια του επαγγελματία πολιτικού, για να συναντηθώ με την ανασφάλεια του πολίτη.

Δεν έχω καμιά πρόθεση να αναπαράγω τακτικές «στρατολόγησης» ή διάσπασης, που το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν την απογοήτευση της κοινωνίας.

Νέα Δημοκρατία

Ο Κυρ. Μητσοτάκης διχάζει.

Δύο κόμματα στη συσκευασία του ενός.

Έρευνα Pulse

Πόσο πάνε, βρε γυναίκα, τα παιδιά;

Το κόστος ανατροφής των παιδιών κινεί το σπιράλ της δημογραφικής κρίσης.

Το Θέμα της «Εφ.Συν.» : Θεσσαλία

Δύο χρόνια μετά τον «Ντάνιελ», παραμένει ανοχύρωτη

Αποσπασματικότητα και εργολαβικός σχεδιασμός αντί για συνολικό σχέδιο

Οι μελέτες προσομοίωσης δείχνουν ότι θα ξαναπλημμυρίσει ακόμη και με νέο «Ιανό»

Aπαιτείται δημόσιος φορέας και σχέδιο «από τα βουνά ώς τον κάμπο και τη θάλασσα»

ΗΠΑ

Οι «Λουδίτες» της γενιάς Ζ

Κίνημα αμφισβήτησης των εθιστικών και τοξικών εφαρμογών της ΑΙ

Νόμπελ ειρήνης

Βράβευσαν... θαυμάστρια του Τραμπ και όχι τον ίδιο

Μέση Ανατολή

Η Γάζα ως «ζώνη θυσίας»

Προδημοσίευση από το νέο βιβλίο του Αντώνη Μαυρόπουλου

Δρομο-λόγια

Ελπίδες και αδιέξοδα για την επόμενη μέρα

Πλούταρχος Βέργης