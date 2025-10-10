Ελπίδα στην κόψη του ξυραφιού

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» της Παρασκευής • Με την «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» η πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτησή του

Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν για το πρώτο βήμα του «σχεδίου Τραμπ»

Θολό τοπίο για όλα τα επόμενα στάδια

Δρομολογείται ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων

Ηθική πυξίδα του πλανήτη η Λωρίδα της Γάζας

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Βορίδης επιστρέφει τα βέλη Βάρρα στο Μαξίμου

● Εξεταστική επιτροπή:

η παρέλαση των... ανήξερων

● Στο Μαξίμου στοχεύει η Αριστερά

● Φάμελλος: «Ο κ. Μητσοτάκης

καλύπτει τους κλέφτες ενός δισ.»

● Χαρίτσης: «Πυραμίδα διαφθοράς

με κορυφή τον ίδιο τον Μητσοτάκη»

Η κυβέρνηση προκαλεί

● Χυδαία επίθεση Αδ. Γεωργιάδη κατά Πέτης Πέρκα και αλληλέγγυων: «Γιατί να πληρώσουν οι φορολογούμενοι τους ακτιβιστές;»

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

«Το Σφαγείο»

Η χουντική φρίκη της «ταράτσας» με μολύβι και κάρβουνο

● Μια συγκινητική κατάθεση παθών στην Μπουμπουλίνας από τον Αγάπιο Σαχίνη

WALL STREET

Καμπανάκι για νέα κρίση στις μετοχές

Λέσβος, 10 χρόνια μετά

Εκείνο το καλοκαίρι της ανθρωπιάς

Αλόννησος

Ο Αλβέρτος Β σώζει φώκιες με ηλιακό καταμαράν

● Και οι νησιώτες τρέχουν να σώσουν το θαλάσσιο πάρκο τους

Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Λάσλο Κρασναχορκάι

● Ο παράξενος Ούγγρος που μας θύμισε τι σημαίνει «ομορφιά στη γλώσσα, διασκέδαση στην κόλαση»

Σκοτία - Ελλάδα 3-1

Με την πλάτη στον τοίχο

●Αφελής ήττα που απομακρύνει το Μουντιάλ

Ευρωλίγκα: Πρώτο «πράσινο» διπλό

Αρθρο Φίλιπ Λαμ: Αγαπητέ Μπάστι