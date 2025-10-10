Ελπίδα στην κόψη του ξυραφιού

Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν για το πρώτο βήμα του «σχεδίου Τραμπ»
Θολό τοπίο για όλα τα επόμενα στάδια
Δρομολογείται ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων
Ηθική πυξίδα του πλανήτη η Λωρίδα της Γάζας
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο Βορίδης επιστρέφει τα βέλη Βάρρα στο Μαξίμου
● Εξεταστική επιτροπή:
η παρέλαση των... ανήξερων
● Στο Μαξίμου στοχεύει η Αριστερά
● Φάμελλος: «Ο κ. Μητσοτάκης
καλύπτει τους κλέφτες ενός δισ.»
● Χαρίτσης: «Πυραμίδα διαφθοράς
με κορυφή τον ίδιο τον Μητσοτάκη»
Η κυβέρνηση προκαλεί
● Χυδαία επίθεση Αδ. Γεωργιάδη κατά Πέτης Πέρκα και αλληλέγγυων: «Γιατί να πληρώσουν οι φορολογούμενοι τους ακτιβιστές;»
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
«Το Σφαγείο»
Η χουντική φρίκη της «ταράτσας» με μολύβι και κάρβουνο
● Μια συγκινητική κατάθεση παθών στην Μπουμπουλίνας από τον Αγάπιο Σαχίνη
WALL STREET
Καμπανάκι για νέα κρίση στις μετοχές
Λέσβος, 10 χρόνια μετά
Εκείνο το καλοκαίρι της ανθρωπιάς
Αλόννησος
Ο Αλβέρτος Β σώζει φώκιες με ηλιακό καταμαράν
● Και οι νησιώτες τρέχουν να σώσουν το θαλάσσιο πάρκο τους
Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Λάσλο Κρασναχορκάι
● Ο παράξενος Ούγγρος που μας θύμισε τι σημαίνει «ομορφιά στη γλώσσα, διασκέδαση στην κόλαση»
Σκοτία - Ελλάδα 3-1
Με την πλάτη στον τοίχο
●Αφελής ήττα που απομακρύνει το Μουντιάλ
Ευρωλίγκα: Πρώτο «πράσινο» διπλό
Αρθρο Φίλιπ Λαμ: Αγαπητέ Μπάστι
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας