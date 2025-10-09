Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Το όργιο καταστολής της αστυνομίας «δώρο» στον Νετανιάχου
● Ανοιγμένα κεφάλια, σπασμένα χέρια, πόδια, πλευρά: αυτή είναι η εικόνα δεκάδων διαδηλωτών -και των 18 συλληφθέντων- που δέχθηκαν απρόκλητα το μένος των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. την Τρίτη το βράδυ
● Σοκαριστικά βίντεο της αστυνομικής επέλασης στην Κηφισίας και της εντολής «Πιάστε τους όλους»!
● Καταγγελίες για κακοποίηση Παλαιστινίου μέσα στο ασανσέρ της ΓΑΔΑ, με αποτέλεσμα να σπάσει το δεξί πόδι του
● Μιλά στην «Εφ.Συν.» ο Σ.Γ., θύμα της αστυνομικής βίας στο μπλοκ της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης
Βιβλιοπαρουσίαση Ευρ. Στυλιανίδη
Μίλησε ο Μητσοτάκης, δεν παρέστη ο Σαμαράς
● Η τυπική χειραψία Μητσοτάκη - Καραμανλή ολοκλήρωσε την εικόνα αποδοκιμασίας στον ένοικο του Μαξίμου
Εργασιακό νομοσχέδιο
Καταπέλτης τα συνδικάτα για το 13ωρο
● Νέα απεργία την ημέρα ψήφισής του, από πρωτοβάθμια σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ
Ομερτά πρώην αντιπροέδρων με Μαξίμου
● Τι κατέθεσαν Πέτρος Τζαβέλλας και Ζήνων Βαλμάς
Διδάσκοντες ΑΠΘ
Έφαγαν «πόρτα» από τη Σύγκλητο!
● Πρωτοφανής αποκλεισμός και υποτίμηση των μελών του ΕΣΔΕΠ
Διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Χαμάς
● Αίμα, καχυποψία, ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω
Θεσσαλονίκη
● Γκράφιτι συμπαράστασης στον Ρούτσι και τους άλλους συγγενείς από τον Sandman
Λευκάδα
● Θα καταφέρουν να σώσουν το Κάστρο από τους ιδιώτες;
ΗΠΑ
● Μιλιταρισμός, το επόμενο στάδιο του τραμπισμού
Τράπεζα της Αγγλίας
Η «φούσκα» της Τεχνητής Νοημοσύνης
● 17 φορές μεγαλύτερη από τα dot.com, 4 φορές μεγαλύτερη από τα subprimes, σύμφωνα με αναλυτές
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
Περιφέρεια Αττικής
● Ομόφωνο «όχι» στην καύση σκουπιδιών
Σκοτία - Ελλάδα
● Με οδηγό τον Μάρτιο
Μπάσκετ
● Αρης, όπως παλιά...
