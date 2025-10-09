Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Το όργιο καταστολής της αστυνομίας «δώρο» στον Νετανιάχου

● Ανοιγμένα κεφάλια, σπασμένα χέρια, πόδια, πλευρά: αυτή είναι η εικόνα δεκάδων διαδηλωτών -και των 18 συλληφθέντων- που δέχθηκαν απρόκλητα το μένος των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. την Τρίτη το βράδυ

● Σοκαριστικά βίντεο της αστυνομικής επέλασης στην Κηφισίας και της εντολής «Πιάστε τους όλους»!

● Καταγγελίες για κακοποίηση Παλαιστινίου μέσα στο ασανσέρ της ΓΑΔΑ, με αποτέλεσμα να σπάσει το δεξί πόδι του

● Μιλά στην «Εφ.Συν.» ο Σ.Γ., θύμα της αστυνομικής βίας στο μπλοκ της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης

Βιβλιοπαρουσίαση Ευρ. Στυλιανίδη

Μίλησε ο Μητσοτάκης, δεν παρέστη ο Σαμαράς

● Η τυπική χειραψία Μητσοτάκη - Καραμανλή ολοκλήρωσε την εικόνα αποδοκιμασίας στον ένοικο του Μαξίμου

Εργασιακό νομοσχέδιο

Καταπέλτης τα συνδικάτα για το 13ωρο

● Νέα απεργία την ημέρα ψήφισής του, από πρωτοβάθμια σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ

Ομερτά πρώην αντιπροέδρων με Μαξίμου

● Τι κατέθεσαν Πέτρος Τζαβέλλας και Ζήνων Βαλμάς

Διδάσκοντες ΑΠΘ

Έφαγαν «πόρτα» από τη Σύγκλητο!

● Πρωτοφανής αποκλεισμός και υποτίμηση των μελών του ΕΣΔΕΠ

Διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Χαμάς

● Αίμα, καχυποψία, ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω

Θεσσαλονίκη

● Γκράφιτι συμπαράστασης στον Ρούτσι και τους άλλους συγγενείς από τον Sandman

Λευκάδα

● Θα καταφέρουν να σώσουν το Κάστρο από τους ιδιώτες;

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/RKbAlQtk5A — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 9, 2025

ΗΠΑ

● Μιλιταρισμός, το επόμενο στάδιο του τραμπισμού

Τράπεζα της Αγγλίας

Η «φούσκα» της Τεχνητής Νοημοσύνης

● 17 φορές μεγαλύτερη από τα dot.com, 4 φορές μεγαλύτερη από τα subprimes, σύμφωνα με αναλυτές

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Περιφέρεια Αττικής

● Ομόφωνο «όχι» στην καύση σκουπιδιών

Σκοτία - Ελλάδα

● Με οδηγό τον Μάρτιο

Μπάσκετ

● Αρης, όπως παλιά...