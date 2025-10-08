Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Πάρτε πίσω το 13ωρο!

→ Κοινό μέτωπο ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέας Αριστεράς, Πλεύσης με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

● Γιάννης Κουζής στην «Εφ.Συν.» Γιατί η αμοιβή του 8ωρου να μην αρκεί, ώστε να αναγκάζεται κάποιος να δουλεύει 13 ώρες;

● «Πυρ ομαδόν» από την αντιπολίτευση

● «ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ το νομοσχέδιο για να συζητήσουμε από μηδενική βάση»

● Κόμματα και φορείς διέλυσαν την υποκριτική κυβερνητική προπαγάνδα

● Με 20,9% η Ελλάδα μακράν πρώτη στο ποσοστό εργαζομένων με πάνω από 44 ώρες εβδομαδιαία εργασία

Πάνος Ρούτσι

→ Δάκρυα χαράς μέσα στο πένθος

Μέση Ανατολή

→ Ο Νετανιάχου πουλάει αφήγημα «νικητή» για να πάει σε εκλογές

● Δύο χρόνια γενοκτονία στη Γάζα

● Η αριθμητική της φρίκης

● Οργιο καταστολής στη μεγάλη διαδήλωση της Αθήνας

ΗΠΑ

→ Ακραία συγκέντρωση πλούτου

● Το 0,1% των πλουσιότερων Αμερικανών αύξησε το μερίδιό του από 8,7% σε 13,9%

● Η περιουσία του φτωχότερου 50% μειώθηκε από 2,4 τρισ. δολάρια το 2005 σε 360 δισ. το 2010

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ Συμβούλιο της Επικρατείας: Ακυρος... ο πρώτος διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας

● Ακυρο και το κυβερνητικό αφήγημα περί Ανεξάρτητης Αρχής

Αλέξης Τσίπρας

→ Ώρα για επόμενες κινήσεις...

● Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού

● Στο 2015 ξαναγύρισε ο Κυρ. Μητσοτάκης

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

→ «Βάρεσε» Βορίδη ο Βάρρας

● Πλήρης κάλυψη στον Κυρ. Μητσοτάκη

● Οξύτατη αντίδραση κατά της κυβέρνησης από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Λεμπρόν Τζέιμς

→ Δεν θα γίνει ποτέ Τζόρνταν...

Λεβαδειακός

→ «Θαύμα» με εξήγηση

ΑΠΘ

→ Τα δίδακτρα φέρνουν πιο κοντά πρυτάνεις δημόσιων και ιδιωτικών ΑΕΙ

Θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου

→ Ο πρίγκιπας Αλβέρτος θα «χρυσώσει» την ιδιωτική εκμετάλλευση;

Δίκτυο Συγγραφέων

→ Νέος φορέας από τη νεότερη «γενιά των κρίσεων»

Κίνα

→ Πρόβες εισβολής στην Ταϊβάν με τη βοήθεια του Πούτιν