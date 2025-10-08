Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Πάρτε πίσω το 13ωρο!
→ Κοινό μέτωπο ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέας Αριστεράς, Πλεύσης με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
● Γιάννης Κουζής στην «Εφ.Συν.» Γιατί η αμοιβή του 8ωρου να μην αρκεί, ώστε να αναγκάζεται κάποιος να δουλεύει 13 ώρες;
● «Πυρ ομαδόν» από την αντιπολίτευση
● «ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ το νομοσχέδιο για να συζητήσουμε από μηδενική βάση»
● Κόμματα και φορείς διέλυσαν την υποκριτική κυβερνητική προπαγάνδα
● Με 20,9% η Ελλάδα μακράν πρώτη στο ποσοστό εργαζομένων με πάνω από 44 ώρες εβδομαδιαία εργασία
Πάνος Ρούτσι
→ Δάκρυα χαράς μέσα στο πένθος
Μέση Ανατολή
→ Ο Νετανιάχου πουλάει αφήγημα «νικητή» για να πάει σε εκλογές
● Δύο χρόνια γενοκτονία στη Γάζα
● Η αριθμητική της φρίκης
● Οργιο καταστολής στη μεγάλη διαδήλωση της Αθήνας
ΗΠΑ
→ Ακραία συγκέντρωση πλούτου
● Το 0,1% των πλουσιότερων Αμερικανών αύξησε το μερίδιό του από 8,7% σε 13,9%
● Η περιουσία του φτωχότερου 50% μειώθηκε από 2,4 τρισ. δολάρια το 2005 σε 360 δισ. το 2010
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
→ Συμβούλιο της Επικρατείας: Ακυρος... ο πρώτος διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας
● Ακυρο και το κυβερνητικό αφήγημα περί Ανεξάρτητης Αρχής
Αλέξης Τσίπρας
→ Ώρα για επόμενες κινήσεις...
● Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού
● Στο 2015 ξαναγύρισε ο Κυρ. Μητσοτάκης
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
→ «Βάρεσε» Βορίδη ο Βάρρας
● Πλήρης κάλυψη στον Κυρ. Μητσοτάκη
● Οξύτατη αντίδραση κατά της κυβέρνησης από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Λεμπρόν Τζέιμς
→ Δεν θα γίνει ποτέ Τζόρνταν...
Λεβαδειακός
→ «Θαύμα» με εξήγηση
ΑΠΘ
→ Τα δίδακτρα φέρνουν πιο κοντά πρυτάνεις δημόσιων και ιδιωτικών ΑΕΙ
Θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου
→ Ο πρίγκιπας Αλβέρτος θα «χρυσώσει» την ιδιωτική εκμετάλλευση;
Δίκτυο Συγγραφέων
→ Νέος φορέας από τη νεότερη «γενιά των κρίσεων»
Κίνα
→ Πρόβες εισβολής στην Ταϊβάν με τη βοήθεια του Πούτιν
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας