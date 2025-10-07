Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα αλλά και ψηφιακά εδώ.

Ο Τσίπρας διεμβολίζει την πολιτική σκηνή

⇒ Πρώτη κίνηση από τον πρώην πρωθυπουργό.

⇒ Με την έναρξη της κοινοβουλευτικής συνόδου, εγκατέλειψε την ασφάλεια των «ορεινών εδράνων» και επιστρέφει όπως τόνισε «στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης».



⇒ Με το βλέμμα στο μέλλον, απευθύνθηκε σε συντρόφους και στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.



⇒ Πρόσκληση προς τους αρχηγούς της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους.



⇒ Αντιδράσεις από κυβέρνηση και προοδευτική αντιπολίτευση.

Απεργία πείνας

⇒ Δικαστικά σλάλομ για ένα αυτονόητο αίτημα.

Ενα βιβλίο και μια συνάντηση

⇒ Καραμανλής, Σαμαράς, Μητσοτάκης μαζί στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη.

ΟΠΕΚΕΠΕ

⇒ Τον Βάρρα «δίνει» στην εξεταστική ο Μυλωνάκης.

Ευλογιά Αιγοπροβάτων

⇒ Ολοταχώς για λοκντάουν η κτηνοτροφία!

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

⇒ Με νόμο Κυρανάκη, άξιος ο υψηλός μισθός τους!

⇒ Στελέχη της ΡΑΣ και του «νέου ΟΣΕ» θα παίρνουν τις αποδοχές προέδρου του Αρείου Πάγου.

Καύση απορριμμάτων

⇒ Τοξικοί εφιάλτες στην Περιφέρεια Αττικής.

⇒ Η «Εφ.Συν.» αποκαλύπτει την ανησυχητική εισήγηση στην κρίσιμη αυριανή συνεδρίαση.

Flotilla, η επιστροφή

⇒ Η μισή τους καρδιά στη Γάζα τουφεκίζεται.

Μύτικας Ευβοίας

⇒ Υπερυψηλή ανησυχία για τα καλώδια του ΑΔΜΗΕ