Ο Τσίπρας διεμβολίζει την πολιτική σκηνή
⇒ Πρώτη κίνηση από τον πρώην πρωθυπουργό.
⇒ Με την έναρξη της κοινοβουλευτικής συνόδου, εγκατέλειψε την ασφάλεια των «ορεινών εδράνων» και επιστρέφει όπως τόνισε «στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης».
⇒ Με το βλέμμα στο μέλλον, απευθύνθηκε σε συντρόφους και στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.
⇒ Πρόσκληση προς τους αρχηγούς της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους.
⇒ Αντιδράσεις από κυβέρνηση και προοδευτική αντιπολίτευση.
Απεργία πείνας
⇒ Δικαστικά σλάλομ για ένα αυτονόητο αίτημα.
Ενα βιβλίο και μια συνάντηση
⇒ Καραμανλής, Σαμαράς, Μητσοτάκης μαζί στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη.
ΟΠΕΚΕΠΕ
⇒ Τον Βάρρα «δίνει» στην εξεταστική ο Μυλωνάκης.
Ευλογιά Αιγοπροβάτων
⇒ Ολοταχώς για λοκντάουν η κτηνοτροφία!
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
⇒ Με νόμο Κυρανάκη, άξιος ο υψηλός μισθός τους!
⇒ Στελέχη της ΡΑΣ και του «νέου ΟΣΕ» θα παίρνουν τις αποδοχές προέδρου του Αρείου Πάγου.
Καύση απορριμμάτων
⇒ Τοξικοί εφιάλτες στην Περιφέρεια Αττικής.
⇒ Η «Εφ.Συν.» αποκαλύπτει την ανησυχητική εισήγηση στην κρίσιμη αυριανή συνεδρίαση.
Flotilla, η επιστροφή
⇒ Η μισή τους καρδιά στη Γάζα τουφεκίζεται.
Μύτικας Ευβοίας
⇒ Υπερυψηλή ανησυχία για τα καλώδια του ΑΔΜΗΕ
