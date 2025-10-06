Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Διαπραγμάτευση με το πιστόλι στον κρόταφο
⇒ Εκβιάζουν για μια συμφωνία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Νετανιάχου και στα συμφέροντα του Τραμπ
• «Η Γάζα έγινε Χιροσίμα, αλλά το πνεύμα της ζει», Άρθρο του Γκίντεον Λεβί στη «Χααρέτζ»
• Με μικρό καλάθι προσέρχονται στην Αίγυπτο οι διαπραγματευτικές ομάδες
• Με «ολικό αφανισμό» απειλεί ο Τραμπ τη Χαμάς
• Σαββατοκύριακο αλληλεγγύης με μεγάλες διαδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
• Επιστρέφουν σήμερα οι 27 Ελληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla
• Οικοκτονία: άλλη μία μορφή γενοκτονίας
Απεργία Πείνας του Πάνου Ρούτσι
Σφίγγει ο κλοιός στην κυβέρνηση
• Πληθαίνουν οι υποστηρικτές των αιτημάτων του στη Ν.Δ.
• Συγκλονιστική συμπαράσταση από πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα
Σούπερ Λιγκ
Τα παιδιά του Ραζβάν
• Ο ΠΑΟΚ έβγαλε σφυγμό και νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό με ανατροπή
• Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, με ακόμα μεγαλύτερη ανατροπή και παίκτη λιγότερο, 3-2 την Κηφισιά
• Ο άστοχος Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 του Ατρόμητου
Εργασιακό νομοσχέδιο
Ήρθε νύχτα στη Βουλή
• Φέρνει το 13ωρο «σκοτάδι» στους εργαζόμενους
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου
• Τρικυμία εν καλωδίω ξανά
ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ
Αναμένονται αποφάσεις
• Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ είχε αφήσει ο Στ. Κασσελάκης
• Καταγγελία-σοκ από τον Γ. Μπουλέκο
Τέλη κρουαζιέρας
Ερώτηση 7 βουλευτών της Ν.Δ.
• Ζητούν διαφάνεια για τις εισπράξεις και πώς διατίθενται
Καισαριανή - Κατερίνη
Η (φωτογραφική) ιστορία δύο πόλεων
• Δύο νέα λευκώματα επιστρέφουν σε τοπόσημα, φυσιογνωμίες και μνήμες
ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά
Τους χωρίζει η φρεγάτα
• Τους ενώνει η καθημερινότητα των πολιτών
ΚΚΕ
• Στη δημοσιότητα οι «Θέσεις της Κ.Ε. για το 22ο Συνέδριο»
