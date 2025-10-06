Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Διαπραγμάτευση με το πιστόλι στον κρόταφο

⇒ Εκβιάζουν για μια συμφωνία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Νετανιάχου και στα συμφέροντα του Τραμπ

• «Η Γάζα έγινε Χιροσίμα, αλλά το πνεύμα της ζει», Άρθρο του Γκίντεον Λεβί στη «Χααρέτζ»

• Με μικρό καλάθι προσέρχονται στην Αίγυπτο οι διαπραγματευτικές ομάδες

• Με «ολικό αφανισμό» απειλεί ο Τραμπ τη Χαμάς

• Σαββατοκύριακο αλληλεγγύης με μεγάλες διαδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

• Επιστρέφουν σήμερα οι 27 Ελληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

• Οικοκτονία: άλλη μία μορφή γενοκτονίας

Απεργία Πείνας του Πάνου Ρούτσι

Σφίγγει ο κλοιός στην κυβέρνηση

• Πληθαίνουν οι υποστηρικτές των αιτημάτων του στη Ν.Δ.

• Συγκλονιστική συμπαράσταση από πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Σούπερ Λιγκ

Τα παιδιά του Ραζβάν

• Ο ΠΑΟΚ έβγαλε σφυγμό και νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό με ανατροπή

• Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, με ακόμα μεγαλύτερη ανατροπή και παίκτη λιγότερο, 3-2 την Κηφισιά

• Ο άστοχος Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 του Ατρόμητου

Εργασιακό νομοσχέδιο

Ήρθε νύχτα στη Βουλή

• Φέρνει το 13ωρο «σκοτάδι» στους εργαζόμενους

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

• Τρικυμία εν καλωδίω ξανά

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ

Αναμένονται αποφάσεις

• Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ είχε αφήσει ο Στ. Κασσελάκης

• Καταγγελία-σοκ από τον Γ. Μπουλέκο

Τέλη κρουαζιέρας

Ερώτηση 7 βουλευτών της Ν.Δ.

• Ζητούν διαφάνεια για τις εισπράξεις και πώς διατίθενται

Καισαριανή - Κατερίνη

Η (φωτογραφική) ιστορία δύο πόλεων

• Δύο νέα λευκώματα επιστρέφουν σε τοπόσημα, φυσιογνωμίες και μνήμες

ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά

Τους χωρίζει η φρεγάτα

• Τους ενώνει η καθημερινότητα των πολιτών

ΚΚΕ

• Στη δημοσιότητα οι «Θέσεις της Κ.Ε. για το 22ο Συνέδριο»