Διάλογος για την προοδευτική παράταξη

Πώς τοποθετούνται κόμματα και προσωπικότητες

ΠΑΣΟΚ

Αυτόνομη πορεία και προσκλητήριο συσπείρωσης δυνάμεων

ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά

Μόνη διέξοδος η προοδευτική συνεργασία

Αλέξης Τσίπρας

Μια Αριστερά για τα δύσκολα σε Ελλάδα και Ευρώπη

Νίκος Κοτζιάς

Χρειάζεται ένα Μέτωπο Αναγέννησης

Λούκα Κατσέλη

Πώς η προοδευτική παράταξη θα ξαναβρεί τη φωνή της

Διονύσης Τεμπονέρας

Χρειάζεται μια άλλη Αριστερά

Το Θέμα της «Εφ.Συν»

Οι αθέατες όψεις του σκανδάλου ΟΠΕΚΠΕ

Ο υποστελεχωμένος οργανισμός κάνει χιλιάδες ελέγχους, αλλά σκοντάφτουν στην... κυβερνητική βούληση

Από τα 224 εκατ. ευρώ που δόθηκαν αχρεώστητα την τελευταία 5ετία μένουν ανείσπρακτα τα 215 εκατ.

Η υπόθεση Ferrari και τα παράθυρα εξαπάτησης που εντόπιζαν οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2018

Το Εθνικό Απόθεμα και το... κρητικό μονοπώλιο στο «χρηματιστήριο» των δικαιωμάτων σε βοσκοτόπους

Προσωπική υπόθεση: Λάουρα Κοβέσι

Η εισαγγελέας που μισεί τη διαφθορά

Τόνι Μπλερ

Αιματοβαμμένος στο Ιράκ, εξυπηρετικός (και) στη γενοκτονία των Παλαιστινίων

Προφυλάκιση

Έρευνα Pulse

Μέτρο ασφαλείας ή καταχρηστική πρακτική;

Από την Ντολόρες Βάσκεθ στους «εμπρηστές» της Πάτρας

ΕΣΠΑ

«Σάρωμα» υπηρεσιακών στελεχών από Παπαθανάση

Η Ρεβέκκα Πιτσίκα κρίνει την επάρκεια των στελεχών!

Ξενόγλωσσα προπτυχιακά με δίδακτρα

Φτηνός Δούρειος Ίππος. Μύθοι και αλήθειες.

Συνεντεύξεις

Ευριπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής Ροδόπης με τη Ν.Δ., πρώην υπουργός

Δημήτρης Πιατάς, ηθοποιός

Αγγελική Νικολούλη, δημοσιογράφος

Μαζί με την «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» και με την έκδοση των 4,25 ευρώ, μια ξεχωριστή προσφορά: Το πρώτο μέρος του αστυνομικού μυθιστορήματος «Βάσει Σχεδίου» του Νεοκλή Γαλανόπουλου.

Η έρευνα για το ύποπτο θανατηφόρο τροχαίο, που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας ο απόστρατος ταξίαρχος της αστυνομίας και νυν δημοφιλής -λόγω τηλεόρασης- ιδιωτικός ντετέκτιβ Βαγγέλης Διαλυνάς, θα τον οδηγήσει στη νεαρή ζάπλουτη κληρονόμο Ελευθερία Μώρου, η οποία, αν και ιδιοκτήτρια-ένοικος μιας μεγαλοπρεπούς έπαυλης στην Κηφισιά, βγαλμένης λες από μυθιστόρημα του Γιάννη Μαρή, δεν έχει -και ούτε θέλει να έχει- καμία σχέση με «αριστοκρατικά τζάκια». Ο Διαλυνάς δεν θα αργήσει να διαπιστώσει ότι η απλή, προσηνής και μάλλον αιθεροβάμων δεσποινίς με τις καλλιτεχνικές τάσεις και φιλοδοξίες -καθώς και η επίζηλη περιουσία της, ασφαλώς- βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης με περίεργα «δυστυχήματα», οικογενειακά μυστικά και κακόβουλα ψέματα...