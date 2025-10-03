Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Νόμος προστασίας υπουργών

Αιχμηρή και άκρως υπαινικτική η Λάουρα Κοβέσι για τη διαφθορά και το άρθρο 86 του Συντάγματος που εμποδίζει την έρευνα σε υψηλό επίπεδο

● Τι είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και τις διώξεις που θα ασκήσει, για την επιχείρηση «Καλυψώ» στο λιμάνι του Πειραιά κ.ά.

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

■ Σε φάρσα εξελίσσεται η δήθεν πρόθεση Μυλωνάκη να καταθέσει

■ Δεν ξέρει τίποτα για τα δωράκια ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, Δημήτρης Μελάς

● Βοσκοτόπια σε κίνηση: μήνυση κτηνοτρόφων για... «απαλλοτρίωση» του Λασιθίου

Παγκόσμια καταδίκη του κράτους-πειρατή

● Διαδηλώσεις, απεργίες, ψηφίσματα κατά της νέας παρανομίας του Ισραήλ

● Πού βρίσκονται οι απαχθέντες ακτιβιστές

● 11 Ελληνες σε απεργία πείνας

● Πυρά στο ελληνικό ΥΠΕΞ για τη στάση του

Μέση Ανατολή

Ώρες αγωνίας στη Λωρίδα της Γάζας

■ Αλέξης Τσίπρας

● «Γεράκι του πολέμου» ο Τόνι Μπλερ

● «Πράξη διεθνούς πειρατείας» η επίθεση στον στόλο

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/02co1n35tI — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 3, 2025

Ολομέλεια Βουλής

Δένδιας αδειάζει Μαξίμου

● Πλήρης διαφοροποίηση στην υπόθεση Πάνου Ρούτσι

● Στην ίδια κατεύθυνση και άλλα στελέχη της Ν.Δ., εκτός Γεωργιάδη

Σωκράτης Φάμελλος

Κοινή δράση, όχι μόνο διάλογος

● Προσκλητήριο προς ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, ανένταχτους και απογοητευμένους

Τραμπ vs media

Απεφασίσαμεν και διατάσσομεν!

● Αγωγή κατά της Washington Post υπέβαλε η απολυθείσα δημοσιογράφος Κάρεν Ατία

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Το ΕΣΥ πεθαίνει και το υπουργείο Υγείας σερβίρει ψηφιακούς μύθους

Hellenic Train

Ισχνό έργο, «παχιά» μπόνους στη διοίκηση

● Τι προβλέπει για αποζημιώσεις

Έργο Χατζηδάκη - Πιτσιλή

Ο «θάνατος» του εμποράκου

Ποδόσφαιρο

Ανατροπές... καταστροφές

● Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προηγήθηκαν στους ευρωπαϊκούς αγώνες τους, αλλά έχασαν όλοι, σε μια κάκιστη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο

Ευρωλίγκα

● Ήττα Ολυμπιακού στη Μαδρίτη