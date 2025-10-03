Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Νόμος προστασίας υπουργών
Αιχμηρή και άκρως υπαινικτική η Λάουρα Κοβέσι για τη διαφθορά και το άρθρο 86 του Συντάγματος που εμποδίζει την έρευνα σε υψηλό επίπεδο
● Τι είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και τις διώξεις που θα ασκήσει, για την επιχείρηση «Καλυψώ» στο λιμάνι του Πειραιά κ.ά.
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
■ Σε φάρσα εξελίσσεται η δήθεν πρόθεση Μυλωνάκη να καταθέσει
■ Δεν ξέρει τίποτα για τα δωράκια ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, Δημήτρης Μελάς
● Βοσκοτόπια σε κίνηση: μήνυση κτηνοτρόφων για... «απαλλοτρίωση» του Λασιθίου
Παγκόσμια καταδίκη του κράτους-πειρατή
● Διαδηλώσεις, απεργίες, ψηφίσματα κατά της νέας παρανομίας του Ισραήλ
● Πού βρίσκονται οι απαχθέντες ακτιβιστές
● 11 Ελληνες σε απεργία πείνας
● Πυρά στο ελληνικό ΥΠΕΞ για τη στάση του
Μέση Ανατολή
Ώρες αγωνίας στη Λωρίδα της Γάζας
■ Αλέξης Τσίπρας
● «Γεράκι του πολέμου» ο Τόνι Μπλερ
● «Πράξη διεθνούς πειρατείας» η επίθεση στον στόλο
Ολομέλεια Βουλής
Δένδιας αδειάζει Μαξίμου
● Πλήρης διαφοροποίηση στην υπόθεση Πάνου Ρούτσι
● Στην ίδια κατεύθυνση και άλλα στελέχη της Ν.Δ., εκτός Γεωργιάδη
Σωκράτης Φάμελλος
Κοινή δράση, όχι μόνο διάλογος
● Προσκλητήριο προς ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, ανένταχτους και απογοητευμένους
Τραμπ vs media
Απεφασίσαμεν και διατάσσομεν!
● Αγωγή κατά της Washington Post υπέβαλε η απολυθείσα δημοσιογράφος Κάρεν Ατία
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
Το ΕΣΥ πεθαίνει και το υπουργείο Υγείας σερβίρει ψηφιακούς μύθους
Hellenic Train
Ισχνό έργο, «παχιά» μπόνους στη διοίκηση
● Τι προβλέπει για αποζημιώσεις
Έργο Χατζηδάκη - Πιτσιλή
Ο «θάνατος» του εμποράκου
Ποδόσφαιρο
Ανατροπές... καταστροφές
● Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προηγήθηκαν στους ευρωπαϊκούς αγώνες τους, αλλά έχασαν όλοι, σε μια κάκιστη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο
Ευρωλίγκα
● Ήττα Ολυμπιακού στη Μαδρίτη
