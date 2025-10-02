Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Ρεσάλτο στην αλληλεγγύη

⇒ Αγωνία για τους 500 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla μετά την επίθεση του ισραηλινού στρατού

● Οι τελευταίες ανταποκρίσεις μελών της διεθνούς αποστολής πριν από τη σύλληψή τους

● Οργή για την κοινή ανακοίνωση Γεραπετρίτη - Ταγιάνι

● Χτεσινοβραδινή συγκέντρωση έξω από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

● Πολιτικές αντιδράσεις καταδίκης

● Σήμερα στις 6 μ.μ. διαδήλωση στην ισραηλινή πρεσβεία

● ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ: Το δίλημμα της Χαμάς απέναντι στο σχέδιο του Τραμπ

● Ασφυκτικές πιέσεις για συνθηκολόγηση

Γενική απεργία

Για τον εργασιακό μεσαίωνα, τον Ρούτσι και την Παλαιστίνη



Sport

Πάλεψε, αλλά δεν άντεξε

● Ο Ολυμπιακός ήταν μαχητικός, όμως ηττήθηκε με 2-0 από την ισχυρή Αρσεναλ

ΓΙΟΥΡΟΠΑ: Παναθηναϊκός για κορυφή, ΠΑΟΚ σε κρίσιμη καμπή

ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ: Πρεμιέρα για την ΑΕΚ στη Σλοβενία

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ: Καλό ξεκίνημα, δύσκολη συνέχεια για τους «αιώνιους»

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/98Mh7BaoQg — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 2, 2025

Φοιτητική στέγη

Παιδεία χωρίς εστία

● Απλησίαστα τα ενοίκια σε φοιτητογειτονιές και φοιτητουπόλεις

● Αποφεύγουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια και αναζητούν διέξοδο στη συγκατοίκηση

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Κτηματολόγιο - Διαγκωνισμός «γαλάζιων» ρουσφετιών

● Καταγγελία εργαζομένων με αποδέκτρια την Ευρωπαία εισαγγελέα

Γκίντεον Λεβί

«Η χώρα μου έχει βυθιστεί σε ένα πυκνό σύννεφο»

● Ο Δήμος Αθηναίων βράβευσε τον επιφανή Ισραηλινό δημοσιογράφο

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Θέλοντας και μη ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική

● Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου

● Πώς ο Σημανδράκος έκαψε τον Αυγενάκη

Ευλογιά αιγοπροβάτων

Αιτία, η συρρίκνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών

● Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ στην «Εφ.Συν.»

ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Νέο ρήγμα

● Για άλλα λιμάνια τραβούν τα δύο κόμματα

● Η 4η φρεγάτα, η... πέτρα του σκανδάλου