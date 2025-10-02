Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Ρεσάλτο στην αλληλεγγύη
⇒ Αγωνία για τους 500 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla μετά την επίθεση του ισραηλινού στρατού
● Οι τελευταίες ανταποκρίσεις μελών της διεθνούς αποστολής πριν από τη σύλληψή τους
● Οργή για την κοινή ανακοίνωση Γεραπετρίτη - Ταγιάνι
● Χτεσινοβραδινή συγκέντρωση έξω από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών
● Πολιτικές αντιδράσεις καταδίκης
● Σήμερα στις 6 μ.μ. διαδήλωση στην ισραηλινή πρεσβεία
● ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ: Το δίλημμα της Χαμάς απέναντι στο σχέδιο του Τραμπ
● Ασφυκτικές πιέσεις για συνθηκολόγηση
Γενική απεργία
Για τον εργασιακό μεσαίωνα, τον Ρούτσι και την Παλαιστίνη
Sport
Πάλεψε, αλλά δεν άντεξε
● Ο Ολυμπιακός ήταν μαχητικός, όμως ηττήθηκε με 2-0 από την ισχυρή Αρσεναλ
ΓΙΟΥΡΟΠΑ: Παναθηναϊκός για κορυφή, ΠΑΟΚ σε κρίσιμη καμπή
ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ: Πρεμιέρα για την ΑΕΚ στη Σλοβενία
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ: Καλό ξεκίνημα, δύσκολη συνέχεια για τους «αιώνιους»
Φοιτητική στέγη
Παιδεία χωρίς εστία
● Απλησίαστα τα ενοίκια σε φοιτητογειτονιές και φοιτητουπόλεις
● Αποφεύγουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια και αναζητούν διέξοδο στη συγκατοίκηση
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
Κτηματολόγιο - Διαγκωνισμός «γαλάζιων» ρουσφετιών
● Καταγγελία εργαζομένων με αποδέκτρια την Ευρωπαία εισαγγελέα
Γκίντεον Λεβί
«Η χώρα μου έχει βυθιστεί σε ένα πυκνό σύννεφο»
● Ο Δήμος Αθηναίων βράβευσε τον επιφανή Ισραηλινό δημοσιογράφο
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Θέλοντας και μη ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική
● Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου
● Πώς ο Σημανδράκος έκαψε τον Αυγενάκη
Ευλογιά αιγοπροβάτων
Αιτία, η συρρίκνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών
● Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ στην «Εφ.Συν.»
ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Νέο ρήγμα
● Για άλλα λιμάνια τραβούν τα δύο κόμματα
● Η 4η φρεγάτα, η... πέτρα του σκανδάλου
