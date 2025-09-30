Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Η Αθήνα εξοπλίζει ξανά το Κίεβο

Ο Μητσοτάκης μας σέρνει πιο βαθιά στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο

Όπλα και στον Λίβανο

Η νέα αποστολή στρατιωτικού υλικού περιλαμβάνει 60 αυτοκινούμενα οβιδοβόλα M110A2, 150.000 βλήματα καθώς και δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες

Τι κενά αφήνει στις αμυντικές ικανότητες της χώρας. Τι λένε στρατιωτικοί κύκλοι

Η διακίνηση αυτού του είδους των πυρομαχικών έχει απαγορευτεί από τη Σύμβαση του Οσλο. Η Ελλάδα δεν την έχει υπογράψει, σύμφωνα με πηγές του ΓΕΕΘΑ

Λωρίδα της Γάζας: Τραμπ-Νετανιάχου έθεσαν «όρους» για άνευ όρων παράδοση της Χαμάς

Ξαναζεσταμένο ειρηνευτικό σχέδιο, «ταφόπλακα» στην παλαιστινιακή ανεξαρτησία

Εκβιασμός για συνέχιση της γενοκτονίας

Η θολή υπόσχεση της ανοικοδόμησης

Αρθρο του Γκίντεον Λεβί: «Αν η δολοφονία 20.000 παιδιών είναι “καλή”, τότε τι είναι κακό;»

Έγκλημα Τεμπών

Ολοταχώς για τη δίκη (κι ό,τι λείπει λείπει...)

Στην τελική ευθεία για τον ορισμό ημερομηνίας, ερήμην των αιτημάτων των συγγενών, ερήμην των κενών στη διαδικασία

Ποιοι είναι οι 36 κατηγορούμενοι

Ο Θ. Ελευθεριάδης στην «Εφ.Συν.»

Γενική Απεργία αύριο 1η Οκτωβρίου

Για να μη δουλεύουμε ήλιο με ήλιο!

Οι εργαζόμενοι κατεβάζουν ρολά την Τετάρτη και σωματεία, συνδικάτα, συλλογικότητες δίνουν ραντεβού στον δρόμο

Θα είναι εκεί και το κίνημα των Τεμπών

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Χρηματιστήριο

Πάει για πώληση με ζημιές

Ελεύθερη πτώση της μετοχής του Euronext, η ΕΧΑΕ απρόθυμη να ξαναδιαπραγματευτεί τους όρους

Ν.Δ.

Αγεφύρωτο το χάσμα μεταξύ Μητσοτάκη - Σαμαρά

Λαζαρίδης εναντίον Λαζαρίδη με στόχο τον πρώην πρωθυπουργό

Βιβλίο Αλέξη Τσίπρα

Σε δύο μήνες στις προθήκες

Ο απολογισμός τού χθες, η πρόταση για το σήμερα και το αύριο

Πόθεν Έσχες πολιτικών

Οι πλούσιοι, οι μεσαίοι και οι φτωχοί

Εκλογές στη Μολδαβία

Φτώχεια, μαφία και ευρωπαϊκό όραμα

«Συναίνεση»

Κινηματογραφική ανατομία της ενδοοικογενειακής βίας

Είδαμε τη σειρά που ξεσκεπάζει τον «κανονικοποιημένο» βιασμό

Χρυσός

«Πετάει» προς τα 4.000 δολάρια

Αύξηση 45% από την αρχή του έτους

«Μυρίζει» αστάθεια στη διεθνή οικονομία