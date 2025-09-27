Διαβάστε σήμερα με την «Εφημερίδα των Συντακτών» στα περίπτερα

Λιτότητα με στολή παραλλαγής

«Σφαγή» στους ευρωπαϊκούς πόρους με μαζική ανακατεύθυνση στη στρατιωτικοποίηση

Η Ευρώπη μεταλλάσσεται: από τα προτάγματα της σύγκλισης και της κοινωνικής συνοχής, στη «στρατιωτική ασφάλεια»

Η Κομισιόν προτρέπει τις χώρες-μέλη να ανακατανείμουν δαπάνες σε έργα υποδομών και τεχνολογιών που σχετίζονται άμεσα αλλά και έμμεσα με τη στρατιωτική αναβάθμιση της Ευρώπης, δελεάζοντας με πρωτοφανή κίνητρα

Στον «κουβά» τα εργασιακά, περιβαλλοντικά και θεσμικά προαπαιτούμενα των επενδύσεων

Ο αιματοβαμμένος Νετανιάχου

Απαιτεί να τον αφήσουν «να τελειώσει τη δουλειά» στη Γάζα

Αποχώρηση δεκάδων αντιπροσωπειών κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Πάνος Ρούτσι

Προσπερνά τη μισή «ικανοποίηση» και συνεχίζει

Προσωπική Υπόθεση: Ο πληγωμένος γελωτοποιός

Τζίμι Κίμελ, Αμερικανός κωμικός και τηλεπαρουσιαστής

Σκοτώνονται στη δουλειά

4 εργάτες νεκροί σε 4 μέρες. 13ωρο, υπερεντατικοποίηση και έλλειψη μέτρων ασφάλειας

Αλέξης Τσίπρας: Με γνώμονα πάντα την ενότητα

Τι λένε συνομιλητές του

Συνέντευξη

Νάσος Ηλιόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, βουλευτής Α΄ Αθήνας

Το Θέμα της «Εφ.Συν.» Εριοτεκ

Η παρακμή του «ελληνικού Μάντσεστερ» και η χαμένη ευκαιρία της Νέας Ιωνίας

Σάββας Ξηρός

Σαδισμός χωρίς αναστολή από τις δικαστικές αρχές

Ανοιχτή Επιστολή: Πιέστε την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη

Από τον δρα Μαρουάν Τουμπάσι, πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα

Αμερικανοτουρκική προσέγγιση

Δείχνει να μην καταλαβαίνει η Αθήνα

Καθησυχαστική η κυβέρνηση για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35

Φεμινιστικό φεστιβάλ στο Πάντειο

Με το βλέμμα στην Παλαιστίνη

Συνέντευξη με τη βουλεύτρια της Ανυπότακτης Γαλλίας Ντανιέλ Ομπόνο

Νότια Προάστια