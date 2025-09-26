Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Η σφαγή των αμνών

Αντιμέτωπη με τον όλεθρο η ελληνική κτηνοτροφία

● Περισσότερα από 300.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί

● Πάνω από μισό δισ. ΕΥΡΩ μέχρι σήμερα το κόστος σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, μεταποίησης, διανομής, εξαγωγών

● Απελπισία παραγωγών στη Βόρεια Ελλάδα

● Σταθερά κατά των εμβολίων η κυβέρνηση, παρά την ξεκάθαρη σύσταση της Κομισιόν

● Στην αλλαγή του καιρού ελπίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δ. Μόσχος

Global Sumud Flotilla

Ενώθηκε ο Στόλος της ελπίδας

● Διαμαρτυρία στο ΥΠΕΞ

● Ανάρτηση Βρετανού δημοσιογράφου που εμπλέκει τη Σούδα στην επίθεση

● Διαβεβαιώσεις Γεραπετρίτη για την ασφάλεια στα χωρικά μας ύδατα!

Απεργία πείνας Ρούτσι

Η κυβέρνηση αναδιπλώνεται

● Νέα συγκέντρωση την Κυριακή το απόγευμα στο Σύνταγμα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποιος Μάκης;

● Ως «αθώα περιστερά» κατέθεσε στην εξεταστική ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Κυριάκος Μπαμπασίδης

● Νέο αίτημα για κλήτευση Μυλωνάκη

Ιράν

Τελεσίγραφο ΟΗΕ για το πυρηνικό πρόγραμμα

● Το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης εξοπλίζεται περιμένοντας νέα επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ

Γιουρόπα Λιγκ

Ξαφνικά... Panathinaikos

● Μεταμορφωμένοι οι «πράσινοι», συνέτριψαν τη Γιουνγκ Μπόις με 4-1 με χατ τρικ του Ζαρουρί

Τραμπ - Ερντογάν

Πανηγυρικό κλίμα στη συνάντηση

● Τι ειπώθηκε για F-35 και Χάλκη

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Γκίντεον Λεβί

● Ο Χ. Δούκας βραβεύει την πιο γενναία πένα

Σ. Φάμελλος στην Κ.Ο.

Εφ’ όλης της ύλης κριτική στα κυβερνητικά πεπραγμένα

Αλέξης Τσίπρας για Παλαιστίνη

Η Ελλάδα «στη λάθος πλευρά της Ιστορίας»

Μονεμβασιά

Το τελεφερίκ βλάπτει σοβαρά το Κάστρο

● Η Europa Nostra προειδοποιεί για τις βλαβερές συνέπειές του

Γαλλία

Ένα κελί για τον Σαρκοζί

● Νέμεση μετά από 15 χρόνια δικαστικών διώξεων κατά του πρώην προέδρου

ΕΥΔΑΠ

Προς αυξήσεις με όχημα τις ζημιές και έργα λειψυδρίας

Πάρις Ρούπος

Μπούμερανγκ για την Pizza Fan η απόλυση του κωμικού

«BLUE STAR CHIOS»

Απεργία και πένθος για τον αδικοχαμένο ναυτικό