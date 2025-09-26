Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Η σφαγή των αμνών
Αντιμέτωπη με τον όλεθρο η ελληνική κτηνοτροφία
● Περισσότερα από 300.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί
● Πάνω από μισό δισ. ΕΥΡΩ μέχρι σήμερα το κόστος σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, μεταποίησης, διανομής, εξαγωγών
● Απελπισία παραγωγών στη Βόρεια Ελλάδα
● Σταθερά κατά των εμβολίων η κυβέρνηση, παρά την ξεκάθαρη σύσταση της Κομισιόν
● Στην αλλαγή του καιρού ελπίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δ. Μόσχος
Global Sumud Flotilla
Ενώθηκε ο Στόλος της ελπίδας
● Διαμαρτυρία στο ΥΠΕΞ
● Ανάρτηση Βρετανού δημοσιογράφου που εμπλέκει τη Σούδα στην επίθεση
● Διαβεβαιώσεις Γεραπετρίτη για την ασφάλεια στα χωρικά μας ύδατα!
Απεργία πείνας Ρούτσι
Η κυβέρνηση αναδιπλώνεται
● Νέα συγκέντρωση την Κυριακή το απόγευμα στο Σύνταγμα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποιος Μάκης;
● Ως «αθώα περιστερά» κατέθεσε στην εξεταστική ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Κυριάκος Μπαμπασίδης
● Νέο αίτημα για κλήτευση Μυλωνάκη
Ιράν
Τελεσίγραφο ΟΗΕ για το πυρηνικό πρόγραμμα
● Το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης εξοπλίζεται περιμένοντας νέα επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ
Γιουρόπα Λιγκ
Ξαφνικά... Panathinaikos
● Μεταμορφωμένοι οι «πράσινοι», συνέτριψαν τη Γιουνγκ Μπόις με 4-1 με χατ τρικ του Ζαρουρί
Τραμπ - Ερντογάν
Πανηγυρικό κλίμα στη συνάντηση
● Τι ειπώθηκε για F-35 και Χάλκη
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
Γκίντεον Λεβί
● Ο Χ. Δούκας βραβεύει την πιο γενναία πένα
Σ. Φάμελλος στην Κ.Ο.
Εφ’ όλης της ύλης κριτική στα κυβερνητικά πεπραγμένα
Αλέξης Τσίπρας για Παλαιστίνη
Η Ελλάδα «στη λάθος πλευρά της Ιστορίας»
Μονεμβασιά
Το τελεφερίκ βλάπτει σοβαρά το Κάστρο
● Η Europa Nostra προειδοποιεί για τις βλαβερές συνέπειές του
Γαλλία
Ένα κελί για τον Σαρκοζί
● Νέμεση μετά από 15 χρόνια δικαστικών διώξεων κατά του πρώην προέδρου
ΕΥΔΑΠ
Προς αυξήσεις με όχημα τις ζημιές και έργα λειψυδρίας
Πάρις Ρούπος
Μπούμερανγκ για την Pizza Fan η απόλυση του κωμικού
«BLUE STAR CHIOS»
Απεργία και πένθος για τον αδικοχαμένο ναυτικό
