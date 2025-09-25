Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Ένοχη σιωπή της ελληνικής κυβέρνησης
Ισραηλινό σφυροκόπημα του παγκόσμιου στόλου αλληλεγγύης επί 2,5 ώρες
● Η «Εφ.Συν.» συνομίλησε με μέλη της ελληνικής αποστολής
● Εκρηκτικοί μηχανισμοί και άγνωστες χημικές ουσίες έπεσαν σε 9 σκάφη εντός ελληνικής ζώνης διάσωσης
● Συκοφαντική ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα
● Ιταλία και ισπανια στέλνουν σήμερα πολεμικά πλοία για να προστατεύσουν τους πολίτες τους στην αποστολή
● Σφοδρές αντιδράσεις των ελληνικών κομμάτων της Αριστεράς
Κυριάκος Μητσοτάκης
Άλλη μια κακή μέρα
● Το φιάσκο μιας συνάντησης (με Ερντογάν) που δεν έγινε ποτέ
● Εφ’ όλης της ύλης κατεδάφιση του κυβερνητικού οικοδομήματος από την προοδευτική αντιπολίτευση στη Βουλή
● Στο κάδρο των ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ Γ. Μυλωνάκης και Γ. Φλωρίδης από τον τ. πρόεδρο του oργανισμού, Ν. Σαλάτα, στην Eξεταστική
Απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι
Στην Αθήνα, το ’26, η Επιτροπή Αναφορών της Ε.Ε.
● Αλ. Τσίπρας: Αυτονόητο το δικαίωμα εκταφής
● Ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, χωρίς αιχμές
Γιουρόπα Λιγκ
Νωθρό ξεκίνημα
● Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι
● Σήμερα η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Βέρνη
ΗΠΑ-Ουκρανία
Ο Τραμπ «παραδίδει» τον Ζελένσκι στους Ευρωπαίους και στο ΝΑΤΟ
● Αρκεί να αγοράζουν όπλα made in USA
Κλαούντια Καρντινάλε, 1938-2025
Το σινεμά έχασε ένα σύμβολο ταλέντου, ομορφιάς και γυναικείας αυτοδιάθεσης
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
SOS από εκδόσεις και βιβλιοπωλείο
● «Ο Πολύχρωμος Πλανήτης» στη μαύρη τρύπα της αβεβαιότητας
Νίκος Παπαθανάσης
«Δικτάτωρ» του ΕΣΠΑ με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα
Αντιπολίτευση
Κακοφωνίες στο ΠΑΣΟΚ...
●...Διαφωνίες στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
Sun, sea, sex & studies;
● Ο Γρ. Ζαρωτιάδης γράφει για τη «διεθνοποίηση» του Πανεπιστημίου
Σαουδική Αραβία
● Χιλιάδες γυναίκες σε φυλακές για «ανυπακοή» σε άντρες-αφέντες
Μπέρνι Σάντερς
● Υπάρχουν «δύο Αμερικές», των πλουσίων και της εργατικής τάξης
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας