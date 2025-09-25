Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Ένοχη σιωπή της ελληνικής κυβέρνησης

Ισραηλινό σφυροκόπημα του παγκόσμιου στόλου αλληλεγγύης επί 2,5 ώρες

● Η «Εφ.Συν.» συνομίλησε με μέλη της ελληνικής αποστολής

● Εκρηκτικοί μηχανισμοί και άγνωστες χημικές ουσίες έπεσαν σε 9 σκάφη εντός ελληνικής ζώνης διάσωσης

● Συκοφαντική ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα

● Ιταλία και ισπανια στέλνουν σήμερα πολεμικά πλοία για να προστατεύσουν τους πολίτες τους στην αποστολή

● Σφοδρές αντιδράσεις των ελληνικών κομμάτων της Αριστεράς

Κυριάκος Μητσοτάκης

Άλλη μια κακή μέρα

● Το φιάσκο μιας συνάντησης (με Ερντογάν) που δεν έγινε ποτέ

● Εφ’ όλης της ύλης κατεδάφιση του κυβερνητικού οικοδομήματος από την προοδευτική αντιπολίτευση στη Βουλή

● Στο κάδρο των ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ Γ. Μυλωνάκης και Γ. Φλωρίδης από τον τ. πρόεδρο του oργανισμού, Ν. Σαλάτα, στην Eξεταστική

Απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Στην Αθήνα, το ’26, η Επιτροπή Αναφορών της Ε.Ε.

● Αλ. Τσίπρας: Αυτονόητο το δικαίωμα εκταφής

● Ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, χωρίς αιχμές

Γιουρόπα Λιγκ

Νωθρό ξεκίνημα

● Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι

● Σήμερα η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Βέρνη

ΗΠΑ-Ουκρανία

Ο Τραμπ «παραδίδει» τον Ζελένσκι στους Ευρωπαίους και στο ΝΑΤΟ

● Αρκεί να αγοράζουν όπλα made in USA

Κλαούντια Καρντινάλε, 1938-2025

Το σινεμά έχασε ένα σύμβολο ταλέντου, ομορφιάς και γυναικείας αυτοδιάθεσης

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

SOS από εκδόσεις και βιβλιοπωλείο

● «Ο Πολύχρωμος Πλανήτης» στη μαύρη τρύπα της αβεβαιότητας

Νίκος Παπαθανάσης

«Δικτάτωρ» του ΕΣΠΑ με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα

Αντιπολίτευση

Κακοφωνίες στο ΠΑΣΟΚ...

●...Διαφωνίες στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Sun, sea, sex & studies;

● Ο Γρ. Ζαρωτιάδης γράφει για τη «διεθνοποίηση» του Πανεπιστημίου

Σαουδική Αραβία

● Χιλιάδες γυναίκες σε φυλακές για «ανυπακοή» σε άντρες-αφέντες

Μπέρνι Σάντερς

● Υπάρχουν «δύο Αμερικές», των πλουσίων και της εργατικής τάξης