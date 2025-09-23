Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Τα μερίσματα «κόβουν» την 13η σύνταξη

Τα στοιχεία καταρρίπτουν την κυβερνητική προπαγάνδα ότι δεν υπάρχουν λεφτά

● 1.499 φυσικά πρόσωπα έχουν εισόδημα από μερίσματα 3,8 δισ. ευρώ, από τα οποία προκύπτει φόρος μόλις 190 εκατ. ευρώ!

● Αν εντάσσονταν στη φορολογική κλίμακα και φορολογούνταν με τον ανώτερο συντελεστή, θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν πολιτικές στήριξης για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους

● «Πλούσιοι μερισματούχοι» τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ

● Καταρρίπτεται το «αξίωμα» ότι οι φοροελαφρύνσεις των πλουσίων γίνονται επενδύσεις, με την Ελλάδα να έχει έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές αλλά και τις χαμηλότερες επενδύσεις στην Ε.Ε.

Απεργία πείνας Πάνου Ρούτσι

Ουρές συμπαράστασης στον καταπονημένο πατέρα

Η περίεργη «δίωξη» του Π. Δημητρά

Ξαναζεσταμένο φαγητό

● WING: ευρωπαϊκές οργανώσεις δικτυώνονται απέναντι στην ποινικοποίηση της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες

Κυβέρνηση

Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

● Μπαράζ δηλώσεων από βουλευτές της Ν.Δ. υπέρ της επαναπροσέγγισης με Σαμαρά

Άρθρο του Γκίντεον Λεβί

«Έξι μωρά που γεννήθηκαν στη Γάζα»

● Το Ισραήλ ξέγραψε κάθε προοπτική τους για τη ζωή

Γενοκτονία Παλαιστινίων

Κύμα αλληλεγγύης στην Ιταλία

● Διαδηλώσεις σε 80 πόλεις για την Παλαιστίνη

Πρωτοβουλία Φοιτητών για τη Γάζα

Ενώνουν τη φωνή τους με το παγκόσμιο κίνημα

ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Φάμελλος εγκαλεί Μαξίμου

● Για ακρίβεια και αισχροκέρδεια

Τουρισμός

Αυξάνονται τα έσοδα, σε ασφυξία οι εργαζόμενοι

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Μυλωνάκης gate»

● Αγρια κόντρα χθες στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

«Ορατότης μηδέν», η επόμενη μέρα...

● Μετά τη λήξη του τελεσίγραφου του ελληνικού σινεμά προς το ΕΚΚΟΜΕΔ, τι;

ΗΠΑ

Διπλή επιχείρηση της Ακροδεξιάς

● «Αγιοποιήστε» τον Κερκ, κυνηγήστε τους αντίπαλους του Τραμπ