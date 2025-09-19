Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Άκρα του τάφου εξεταστική
→ Ομερτά επιβάλλει η Ν.Δ. για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
● Δεν κάλεσαν για μάρτυρες Μητσοτάκη, Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη»
● Προσκλητήριο σε πεθαμένους, σε όλους τους άσχετους και τους ξεχασμένους
● Οργή από την προοδευτική αντιπολίτευση, που καταγγέλλει ακόμα μια επιχείρηση συγκάλυψης
Πόλη της Γάζας
→ Κόλαση ημέρα 3η
● Σφυροκοπούν οι Ισραηλινοί εισβολείς
● Μαυραγορίτες: ο τιμοκατάλογος της φρίκης
→ Το Ισραήλ στοχοποιεί Ελληνες αγωνιστές και οργανώσεις
● Τραμπουκισμός από Ισραηλινό σε περίπτερο της Εκθεσης Βιβλίου
● Συγκέντρωση για την Παλαιστίνη στο Σύνταγμα και αλλού αύριο
Μισό δισ. έχει κοστίσει η σφαγή των αμνών!
● Η κυβέρνηση των «αντιεμβολιαστών», το πρόσχημα της φέτας και η αλήθεια των αριθμών
● Επιμένει η Ε.Ε., μέσω «Εφ.Συν.», ότι και τα εμβόλια είναι όπλο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
● Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζει και βασιλεύει στο κυβερνητικό σχέδιο εξυγίανσής του
Βουλή
→ Ομοβροντία κριτικής στον αρνητή της γενοκτονίας Κυρ. Μητσοτάκη
● Νέες αθλιότητες Φλωρίδη
● Εντείνεται η εσωκομματική δυσφορία
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
→ Εθνική Πινακοθήκη
● Νέες σκοταδιστικές διαμαρτυρίες για τα έργα από έναν «θίασο» του Αλλόκοτου
12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
→ Αντιφασιστικό ποτάμι από το Κερατσίνι ώς την... Παλαιστίνη
Οι Γάλλοι στους δρόμους
→ Οργή λαού για τη λιτότητα
● Συζητούν μόνιμο φόρο 2% στους υπερπλούσιους
ART ATHINA 2025
● Στο Ζάππειο με 72 γκαλερί, φωτογραφίες του Ντε Γκρες και ομιλία της Μαρέβας
Ταμείο Ανάκαμψης
● Πιστοποιήσεις... Ζιμπάμπουε στα δημόσια έργα!
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας