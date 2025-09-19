Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Άκρα του τάφου εξεταστική

→ Ομερτά επιβάλλει η Ν.Δ. για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

● Δεν κάλεσαν για μάρτυρες Μητσοτάκη, Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη»

● Προσκλητήριο σε πεθαμένους, σε όλους τους άσχετους και τους ξεχασμένους

● Οργή από την προοδευτική αντιπολίτευση, που καταγγέλλει ακόμα μια επιχείρηση συγκάλυψης

Πόλη της Γάζας

→ Κόλαση ημέρα 3η

● Σφυροκοπούν οι Ισραηλινοί εισβολείς

● Μαυραγορίτες: ο τιμοκατάλογος της φρίκης

→ Το Ισραήλ στοχοποιεί Ελληνες αγωνιστές και οργανώσεις

● Τραμπουκισμός από Ισραηλινό σε περίπτερο της Εκθεσης Βιβλίου

● Συγκέντρωση για την Παλαιστίνη στο Σύνταγμα και αλλού αύριο

Μισό δισ. έχει κοστίσει η σφαγή των αμνών!

● Η κυβέρνηση των «αντιεμβολιαστών», το πρόσχημα της φέτας και η αλήθεια των αριθμών

● Επιμένει η Ε.Ε., μέσω «Εφ.Συν.», ότι και τα εμβόλια είναι όπλο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

● Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζει και βασιλεύει στο κυβερνητικό σχέδιο εξυγίανσής του

Βουλή

→ Ομοβροντία κριτικής στον αρνητή της γενοκτονίας Κυρ. Μητσοτάκη

● Νέες αθλιότητες Φλωρίδη

● Εντείνεται η εσωκομματική δυσφορία

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ Εθνική Πινακοθήκη

● Νέες σκοταδιστικές διαμαρτυρίες για τα έργα από έναν «θίασο» του Αλλόκοτου

12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

→ Αντιφασιστικό ποτάμι από το Κερατσίνι ώς την... Παλαιστίνη

Οι Γάλλοι στους δρόμους

→ Οργή λαού για τη λιτότητα

● Συζητούν μόνιμο φόρο 2% στους υπερπλούσιους

ART ATHINA 2025

● Στο Ζάππειο με 72 γκαλερί, φωτογραφίες του Ντε Γκρες και ομιλία της Μαρέβας

Ταμείο Ανάκαμψης

● Πιστοποιήσεις... Ζιμπάμπουε στα δημόσια έργα!