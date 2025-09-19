Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.1° 23.4°
4 BF
41%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.8° 22.8°
2 BF
34%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
25°C
27.0° 24.9°
4 BF
38%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
23%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
46%
Βέροια
Αίθριος καιρός
24°C
23.7° 23.7°
2 BF
36%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
30%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
1 BF
32%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.2° 23.3°
5 BF
46%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.9° 23.2°
4 BF
41%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
6 BF
43%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.9° 23.7°
2 BF
57%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.0°
0 BF
34%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
31%
Λαμία
Αίθριος καιρός
22°C
22.8° 22.3°
1 BF
60%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.8°
2 BF
35%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 24.8°
3 BF
27%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.3°
2 BF
39%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.0° 22.0°
2 BF
45%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
38%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
19/9/25

Άκρα του τάφου εξεταστική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
efsyn.gr

Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Άκρα του τάφου εξεταστική

→ Ομερτά επιβάλλει η Ν.Δ. για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

● Δεν κάλεσαν για μάρτυρες Μητσοτάκη, Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη»

● Προσκλητήριο σε πεθαμένους, σε όλους τους άσχετους και τους ξεχασμένους

● Οργή από την προοδευτική αντιπολίτευση, που καταγγέλλει ακόμα μια επιχείρηση συγκάλυψης

Πόλη της Γάζας

→ Κόλαση ημέρα 3η

● Σφυροκοπούν οι Ισραηλινοί εισβολείς

● Μαυραγορίτες: ο τιμοκατάλογος της φρίκης

→ Το Ισραήλ στοχοποιεί Ελληνες αγωνιστές και οργανώσεις

● Τραμπουκισμός από Ισραηλινό σε περίπτερο της Εκθεσης Βιβλίου

● Συγκέντρωση για την Παλαιστίνη στο Σύνταγμα και αλλού αύριο

Μισό δισ. έχει κοστίσει η σφαγή των αμνών!

● Η κυβέρνηση των «αντιεμβολιαστών», το πρόσχημα της φέτας και η αλήθεια των αριθμών

● Επιμένει η Ε.Ε., μέσω «Εφ.Συν.», ότι και τα εμβόλια είναι όπλο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

● Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζει και βασιλεύει στο κυβερνητικό σχέδιο εξυγίανσής του

Βουλή

→ Ομοβροντία κριτικής στον αρνητή της γενοκτονίας Κυρ. Μητσοτάκη

● Νέες αθλιότητες Φλωρίδη

● Εντείνεται η εσωκομματική δυσφορία

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ Εθνική Πινακοθήκη

● Νέες σκοταδιστικές διαμαρτυρίες για τα έργα από έναν «θίασο» του Αλλόκοτου

12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

→ Αντιφασιστικό ποτάμι από το Κερατσίνι ώς την... Παλαιστίνη

Οι Γάλλοι στους δρόμους 

→ Οργή λαού για τη λιτότητα

● Συζητούν μόνιμο φόρο 2% στους υπερπλούσιους

ART ATHINA 2025

● Στο Ζάππειο με 72 γκαλερί, φωτογραφίες του Ντε Γκρες και ομιλία της Μαρέβας

Ταμείο Ανάκαμψης

● Πιστοποιήσεις... Ζιμπάμπουε στα δημόσια έργα!

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Άκρα του τάφου εξεταστική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual