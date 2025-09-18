Διαβάστε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφορεί στα περίπτερα αλλά και σε ψηφιακή φορμή εδώ.



Κυβέρνηση εν καμίνω, κόμμα εν βρασμώ

Φουντώνει η εσωκομματική αμφισβήτηση της πολιτικής του Μαξίμου

Αγωνιώδης η προσπάθεια του πρωθυπουργού σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 να πείσει τους πολίτες για το πόσο ευεργετικό είναι το πακέτο παροχών της ΔΕΘ

Αστεία επιχειρήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πλήρη κάλυψη στον Γιώργο Μυλωνάκη

Νέο αντάρτικο «γαλάζιων» βουλευτών

Δύσκολη ημέρα για την κυβέρνηση ετοιμάζουν σήμερα στη Βουλή οι πολιτικοί αρχηγοί της προοδευτικής αντιπολίτευσης

«Η γενοκτονία είναι πολύ βαρύς όρος» σύμφωνα με τον Κυρ. Μητσοτάκη

Στον Φακό της «Εφ.Συν.»

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Σκιές στις εργολαβικές αναθέσεις

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών. pic.twitter.com/4CESLDHq6Y — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 18, 2025

Τράπεζες

Νέες καταχρηστικές πρακτικές

«Σφυρίζουν αδιάφορα» κυβέρνηση και Γ. Στουρνάρας.

Δήλωση στην «Εφ.Συν.» της Μιλένας Αποστολάκη

Άγονες Γραμμές

Διαγωνισμός για 4ετή σύμβαση με κόστος 168 εκατ. ευρώ

Υπουργείο Μεταφορών

Η ΣΤΑΣΥ δεν είναι αυτό που φαίνεται

Προσφυγικό

Λουκέτο στην Αγυιά, αλλά όχι στην ντροπολογία Πλεύρη

Γάζα

Εγκλημα κατά της ανθρωπότητας σε κοινή θέα

Πάνω από 800.000 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στην Πόλη της Γάζας

Με ολική ισοπέδωση απειλεί το Ισραήλ αν δεν παραδώσει η Χαμάς τα όπλα

Υποκριτική «ευαισθησία» της Κομισιόν. Προτείνει κυρώσεις που θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας

Από τον Λαμπράκη ως τον Φύσσα

Μνημεία-τοπόσημα για τα θύματα του (παρα)κράτους

Global Sumud Flotilla

Ο Παύλος Φύσσας και ο Βαγγέλης Πισσίας σάλπαραν για Γάζα

Ελλάδα-Λιβύη

Επανεκκίνηση των συνομιλιών για ΑΟΖ

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Γ. Γεραπετρίτη με τον Λίβυο ομόλογό του και ο ρόλος της Chevron

38ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

Τα προφεστιβαλικά «δώρα» ενός «old time classic» σινεφίλ θεσμού

Τσάμπιονς λιγκ

«Ασφαιρος» ο Ολυμπιακός

Ακίνδυνος επιθετικά, έμεινε στο 0-0 με τη μαχητική Πάφο

Κύπελλο

Συντριβή για ΠΑΟΚ, ύβρεις στη Λεωφόρο για τον Παναθηναϊκό που πήρε τον Κόντη

Στίβος