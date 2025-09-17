Αθήνα, 25°C
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
cover_1020
Εφημερίδα των Συντακτών

Γενοκτονία με σφραγίδα ΟΗΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
efsyn.gr

Διαβάστε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφορεί στα περίπτερα αλλά και σε ψηφιακή φορμή εδώ.

Γενοκτονία με σφραγίδα ΟΗΕ

  • Τα Ηνωμένα Εθνη καταγγέλλουν το Ισραήλ ως δράστη γενοκτονίας
  • Ελεύθεροι πολιορκημένοι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι στην Πόλη της Γάζας
  • Φουσκώνει το κύμα της διεθνούς αλληλεγγύης

Γιώργος Μυλωνάκης

  • Απαντά με εξώδικο στον δημοσιογραφικό έλεγχο για τις νόμιμες επισυνδέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
  • Κίνημα Δημοκρατίας: «Θεσμικά τείχη ατιμωρησίας»

Κυβέρνηση

  • Ο Λοβέρδος ομολόγησε επιτέλους ότι είναι Ν.Δ.
  • Μεγάλη... μεταγραφή Μητσοτάκη
  • «Ηρθε η ώρα της εξαργύρωσης», το αιχμηρό σχόλιο ΠΑΣΟΚ

12 χρόνια χωρίς τον Killah P

  • Αντιφασιστική κραυγή στη γειτονιά του Παύλου

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

  • Μικροεργολάβοι ΕΥΔΑΠ
  • Παύση εργασιών λόγω... λειψυδρίας στις αμοιβές τους

Ταμείο Ανάκαμψης

  • Νομοσχέδιο πανικού μπροστά στην αναπόφευκτη σημαντική απώλεια ευρωπαϊκών πόρων.

Ρόμπερτ Ρέντφορντ (1936-2025)

  • Η προοδευτική Αμερική έχασε τον διασημότερο κινηματογραφικό της «πρέσβη»
  • Υστατη προσφορά του ότι «φεύγοντας», σε τέτοιους καιρούς, μας έκανε να θυμηθούμε τι επέλεγε και τι υπερασπιζόταν

Τσάμπιονς Λιγκ

  • Επιστροφή στ' αστέρια
  • Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα την Πάφο
  • Παναθηναϊκός: Ψάχνει προπονητή, προσπαθεί να κατευνάσει τον κόσμο
Γενοκτονία με σφραγίδα ΟΗΕ

