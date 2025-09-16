Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Το εξπρές της συγκάλυψης

→ Με ταχύτητα φωτός η εισαγγελική πρόταση για τα Τέμπη

Πώς οι 60.000 σελίδες της δικογραφίας έγιναν 1.000 σε 6 μέρες

Απορία, οργή και διαμαρτυρίες συγγενών των θυμάτων

Υπόμνημα στον εισαγγελέα Εφετών με τις ελλείψεις της ανάκρισης

Σπουδή να κλείσει η υπόθεση που βλάπτει τη Ν.Δ., βραδύτητα στην «αναστήλωση» των τρένων. Υστερα από 2 χρόνια αρχίζουν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών του «Ντάνιελ»!

Μιλούν στην «Εφ.Συν.»: Μαρία Καρυστιανού, Ηλ. Παπαγγελής, Ν. Χατζηβασιλείου, Αντ. Ψαρόπουλος

Κακό ξεκίνημα στη Βουλή

→ Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μονοκομματικό προεδρείο στην Εξεταστική Επιτροπή επέβαλε η Ν.Δ.

Πλήρης κυβερνητική κάλυψη στον Γ. Μυλωνάκη από τον Παύλο Μαρινάκη

«Βαρύ» πόρισμα Βουρλιώτη για τη «γαλάζια» Πόπη Σεμερτζίδου, τον σύντροφό της και άλλους έξι

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ Έγκλημα Τεμπών

Ο ύστατος τρόπος διαμαρτυρίας για τον Π. Ρούτσι

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/NdNY37asJ9 — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 16, 2025

48ο Διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας

→ Εκρηκτική απονομή βραβείων με «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «γιούχα» στον υφυπουργό Πολιτισμού

Αλέξης Τσίπρας

→ Παρέμβαση για την Παλαιστίνη

Ο Κυρ. Μητσοτάκης αγνοεί επιδεικτικά τον όλεθρο, προσβάλλοντας τον λαό μας και τους αγώνες του

Μέση Ανατολή

→ Σκέψεις για ίδρυση «μουσουλμανικού ΝΑΤΟ»

Εντυπωσιακή σύγκλιση αραβικού κόσμου και Ιράν

Οργή κατά του γενοκτόνου Ισραήλ

ΗΠΑ

→ Η Ακροδεξιά δεν θέλει να ξέρει τον 22χρονο δολοφόνο του Κερκ

EUROSTAT

→ Σε σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση 1,5 εκατ. άνθρωποι στην Ελλάδα

Ευλογιά αιγοπροβάτων

→ Διπλό «άδειασμα» της κυβέρνησης από Ε.Ε. και Βουλγαρία

Προσφυγικό

→ Εξαθλίωση και έξωση για χιλιάδες στα Χανιά

ΚΚΕ

→ Τέλη Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο