Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Το εξπρές της συγκάλυψης
→ Με ταχύτητα φωτός η εισαγγελική πρόταση για τα Τέμπη
Πώς οι 60.000 σελίδες της δικογραφίας έγιναν 1.000 σε 6 μέρες
Απορία, οργή και διαμαρτυρίες συγγενών των θυμάτων
Υπόμνημα στον εισαγγελέα Εφετών με τις ελλείψεις της ανάκρισης
Σπουδή να κλείσει η υπόθεση που βλάπτει τη Ν.Δ., βραδύτητα στην «αναστήλωση» των τρένων. Υστερα από 2 χρόνια αρχίζουν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών του «Ντάνιελ»!
Μιλούν στην «Εφ.Συν.»: Μαρία Καρυστιανού, Ηλ. Παπαγγελής, Ν. Χατζηβασιλείου, Αντ. Ψαρόπουλος
Κακό ξεκίνημα στη Βουλή
→ Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Μονοκομματικό προεδρείο στην Εξεταστική Επιτροπή επέβαλε η Ν.Δ.
Πλήρης κυβερνητική κάλυψη στον Γ. Μυλωνάκη από τον Παύλο Μαρινάκη
«Βαρύ» πόρισμα Βουρλιώτη για τη «γαλάζια» Πόπη Σεμερτζίδου, τον σύντροφό της και άλλους έξι
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
→ Έγκλημα Τεμπών
Ο ύστατος τρόπος διαμαρτυρίας για τον Π. Ρούτσι
48ο Διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας
→ Εκρηκτική απονομή βραβείων με «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «γιούχα» στον υφυπουργό Πολιτισμού
Αλέξης Τσίπρας
→ Παρέμβαση για την Παλαιστίνη
Ο Κυρ. Μητσοτάκης αγνοεί επιδεικτικά τον όλεθρο, προσβάλλοντας τον λαό μας και τους αγώνες του
Μέση Ανατολή
→ Σκέψεις για ίδρυση «μουσουλμανικού ΝΑΤΟ»
Εντυπωσιακή σύγκλιση αραβικού κόσμου και Ιράν
Οργή κατά του γενοκτόνου Ισραήλ
ΗΠΑ
→ Η Ακροδεξιά δεν θέλει να ξέρει τον 22χρονο δολοφόνο του Κερκ
EUROSTAT
→ Σε σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση 1,5 εκατ. άνθρωποι στην Ελλάδα
Ευλογιά αιγοπροβάτων
→ Διπλό «άδειασμα» της κυβέρνησης από Ε.Ε. και Βουλγαρία
Προσφυγικό
→ Εξαθλίωση και έξωση για χιλιάδες στα Χανιά
ΚΚΕ
→ Τέλη Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας