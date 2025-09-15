Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Γύρω γύρω όλοι και στη μέση ο Μυλωνάκης

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής

● Σφίγγει ο «κλοιός» για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ που ήξερε για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων πριν από τη Δικαιοσύνη

● Μετά τις ερωτήσεις από ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή διευρύνεται η πολιτική αντίδραση

● Αιχμηρή παρέμβαση και από τον Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ: «Περιμένω από την ελληνική Δικαιοσύνη να καλέσει τον κ. Μυλωνάκη και να μάθουμε την αλήθεια»

Ευρωμπάσκετ

Περηφάνια για το έκτο μετάλλιο

● Η Εθνική νίκησε τη Φινλανδία και κατέκτησε το χάλκινο

● Συγκινημένος ο Γιάννης για «το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου»

● Την κούπα σήκωσε η Γερμανία

Σούπερ Λιγκ

Τρεις στην κορυφή

● Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συνέχισαν με νίκες

● Παναθηναϊκός για λύπηση...

Παιδική φτώχεια

Δεν έχουν τον νου τους στα παιδιά

● Τουλάχιστον 9,5 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν σε συνθήκες σοβαρής στέρησης.

● Στη χειρότερη θέση η Ελλάδα στην Ε.Ε. στη φτώχεια ανηλίκων κάτω των 16 ετών

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/TtvtEMpAZh — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 15, 2025

ΕΣΠΑ 2021-2027

Σε ελεύθερη πτώση η απορρόφηση πόρων

● Υπερσυγκεντρωτισμός από τον Νίκο Παπαθανάση, γενική «εκκαθάριση» πολιτικών στελεχών και θεσμικό «πραξικόπημα»

Εκλογές και πρωτιά του ΠΑΣΟΚ για να φύγουν Ν.Δ. και Μητσοτάκης

Ν. Ανδρουλάκης - ΔΕΘ

● Οι όροι για τις μετεκλογικές συνεργασίες και η απάντηση για τον Αλέξη Τσίπρα

Σάλπαρε το «Οξυγόνο» από τη Σύρο

● Οι συγγενείς των ομήρων εξευτελίζουν Νετανιάχου και Ρούμπιο

● Αραβοϊσλαμική σύνοδος-σταθμός στην Ντόχα

Τάσος Γουδέλης: 1949-2025

● Αύριο η κηδεία του σπουδαίου της Αριστεράς, των γραμμάτων, του σινεμά

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

● Νέα κυβερνητικά ψεύδη για το σπουδαίο μνημείο στην Παπούρα