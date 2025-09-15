Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Γύρω γύρω όλοι και στη μέση ο Μυλωνάκης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής
● Σφίγγει ο «κλοιός» για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ που ήξερε για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων πριν από τη Δικαιοσύνη
● Μετά τις ερωτήσεις από ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή διευρύνεται η πολιτική αντίδραση
● Αιχμηρή παρέμβαση και από τον Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ: «Περιμένω από την ελληνική Δικαιοσύνη να καλέσει τον κ. Μυλωνάκη και να μάθουμε την αλήθεια»
Ευρωμπάσκετ
Περηφάνια για το έκτο μετάλλιο
● Η Εθνική νίκησε τη Φινλανδία και κατέκτησε το χάλκινο
● Συγκινημένος ο Γιάννης για «το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου»
● Την κούπα σήκωσε η Γερμανία
Σούπερ Λιγκ
Τρεις στην κορυφή
● Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συνέχισαν με νίκες
● Παναθηναϊκός για λύπηση...
Παιδική φτώχεια
Δεν έχουν τον νου τους στα παιδιά
● Τουλάχιστον 9,5 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν σε συνθήκες σοβαρής στέρησης.
● Στη χειρότερη θέση η Ελλάδα στην Ε.Ε. στη φτώχεια ανηλίκων κάτω των 16 ετών
ΕΣΠΑ 2021-2027
Σε ελεύθερη πτώση η απορρόφηση πόρων
● Υπερσυγκεντρωτισμός από τον Νίκο Παπαθανάση, γενική «εκκαθάριση» πολιτικών στελεχών και θεσμικό «πραξικόπημα»
Εκλογές και πρωτιά του ΠΑΣΟΚ για να φύγουν Ν.Δ. και Μητσοτάκης
Ν. Ανδρουλάκης - ΔΕΘ
● Οι όροι για τις μετεκλογικές συνεργασίες και η απάντηση για τον Αλέξη Τσίπρα
Σάλπαρε το «Οξυγόνο» από τη Σύρο
● Οι συγγενείς των ομήρων εξευτελίζουν Νετανιάχου και Ρούμπιο
● Αραβοϊσλαμική σύνοδος-σταθμός στην Ντόχα
Τάσος Γουδέλης: 1949-2025
● Αύριο η κηδεία του σπουδαίου της Αριστεράς, των γραμμάτων, του σινεμά
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
● Νέα κυβερνητικά ψεύδη για το σπουδαίο μνημείο στην Παπούρα
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας